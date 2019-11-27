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Новости Одессы и Одесской области

Губернатор Одесской области о ситуации с затонувшим танкером: “Не все, что пишут в СМИ, – правда”

Губернатор Одесской области о ситуации с затонувшим танкером: “Не все, что пишут в СМИ, – правда”

Председатель одесской облгосадминистрации Максим Куцый пообещал подготовить полный отчет относительно всего, что касается потерпевшего крушение судна Delfi.

По его сведениям, не все, что тиражируют в СМИ, является реальным отображением действительности. В частности, глава региона говорит, что в некоторых материалах, связанных с операцией по спасению моряков, есть доля домысла. Ее, мол, описывают не всегда объективно.

Об этом он заявил во время внеочередного заседания Одесского облсовета.

Максим Куцый отметил, что составит письменную расширенную справку о действиях всех служб, принимавших участие в спасательной операции на танкере. Информация будет подтверждена подписями и печатями представителей профильных подразделений и предоставлена к публичному ознакомлению.

Горожанам расскажут также и о самом судне. Кроме того, глава региона пообещал проинформировать одесситов о дальнейших действиях по этому вопросу.

При этом, когда Максима Куцого конкретно спросили о том, когда уберут с пляжа танкер, он немного вспылил.

– Я, как глава областной администрации, являюсь координатором всех служб, а не пилю судно, увожу его или катаю, – подытожил Максим Куцый.

Танкер стал для одесситов новой местной достопримечательностью. Одесситы надеются, чтовременной

Танкер стал для одесситов новой местной достопримечательностью. Одесситы надеются, что временной

Напомним, 22 ноября неподалеку от Одессы танкер “Делфи” сел на мель из-за шторма. На борту находилось трое членов экипажа, их спасли. В эпицентре аварии оказался в 157 раз превышен уровень загрязнения воды нефтепродуктами. В то же время на пляж близ места аварии потянулись тысячи желающих сделать фото на фоне завалившегося набок танкера.

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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