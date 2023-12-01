Громада в Одесской области выплачивает мобилизованным денежную помощь

Об этом сообщили на facebook-странице Болградского городского совета.

В сообщении жителям громады объяснили, кто имеет право с числа мобилизованных на получение материальной помощи, и кому помощь не будет выплачена.

Болградский городской совет принял Программу поддержки военных, семей пленных, пропавших без вести и ветеранов войны на 2023-2025 годы. Все участвовавшие в российско-украинской войне могут рассчитывать на материальную поддержку громады.

А исполнительный комитет 25 октября 2023 утвердил Порядок предоставления и размер материальной помощи лицам, которые приняты на военную службу по контракту или мобилизованы в ряды Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили в горсовете, мобилизованные должны обратиться с соответствующим пакетом документов в отдел соцзащиты Болградского горсовета в течение месяца с даты выдачи приказа о зачислении военнослужащего в списки личного состава воинской части.

То есть выплачиваться материальная помощь будет не за прошлые годы или месяцы. Эта выплата направлена ​​на поддержку мобилизованного военного, еще не перешедшего на полное обеспечение государством.

В этом году размер пособия составляет единовременно 10 тысяч грн.

Причиной отказа в оказании помощи выносится в случае:

предоставление неполного пакета документов, подтверждающих основания по оказанию помощи;

обращение гражданина, не являющегося жителем и не зарегистрированного на территории Болградской территориальной громады и не имеющего статуса внутренне перемещенного лица, зарегистрированного на территории Болградской территориальной громады.

Напомним, Одесский горсовет во время сессии 29 ноября принял решение об единовременной выплате материальной помощи мобилизованным. Но выплаты смогут получить мобилизованные, которых призовут в ряды ВСУ в 2024 году.