Громада на Одещині виплачує мобілізованим грошову допомогу

Про це повідомили на facebook-сторінці Болградської міської ради.

У повідомленні мешканцям громади пояснили, хто має право з мобілізованих на отримання матеріальної допомоги, та кому допомога виплачена не буде.

Болградська міська рада прийняла Програму підтримки військових, сімей полонених, зниклих безвісти та ветеранів війни на 2023-2025 роки. Усі, хто брав участь у російсько-українській війні можуть розраховувати на матеріальну підтримку громади.

А виконавчий комітет 25 жовтня 2023 року затвердив Порядок надання і розмір матеріальної допомоги особам, які прийняті на військову службу за контрактом або мобілізовані до лав Збройних Сил України.

Як повідомили у міськраді, мобілізовані мають звернутися з відповідним пакетом документів до відділу соцзахисту Болградської міськради протягом місяця з дати видачі наказу про зарахування військовослужбовця у списки особового складу військової частини.

Тобто виплачуватися матеріальна допомога буде не за минулі роки або місяці. Ця виплата спрямована на підтримку мобілізованого військового, який ще не перейшов на повне забезпечення державою.

У цьому році розмір допомоги становить одноразово 10 тисяч грн.

Причиною відмови у наданні допомоги виноситься у випадку:

надання неповного пакета документів, що підтверджують підстави щодо надання допомоги

звернення громадянина, який не є мешканцем та не зареєстрований на території Болградської територіальної громади та не має статусу внутрішньо переміщеної особи, що зареєстрована на території Болградської територіальної громади.

Нагадаємо, Одеська міськрада на під час сесії 29 листопада прийняла рішення про одноразову виплату матеріальної допомоги мобілізованим. Але виплати зможуть отримати мобілізовані, яких призвуть до лав ЗСУ у 2024 році.