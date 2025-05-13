Великодальницкий сельский совет в очередной раз обратился в по обустройству остановок общественного транспорта вдоль автодороги М-15 Одесса-Рени в пределах громады, сообщает пресс-служба громады.

Местные жители вынуждены ежедневно подвергать себя опасности, ожидая транспорт прямо на обочине дороги с интенсивным движением. Особенно опасная ситуация, по словам чиновников, на отрезке между селами Большой Дальник и Хлебодарское, где в течение двух километров полностью отсутствует любая остановка.

Еще в 2017 году на этой дороге проводился ремонт и были обустроены дополнительные полосы движения. Однако вопрос безопасных остановок и пешеходных переходов так и остался открытым.

Громада требует:

Обустроить современные, безопасные остановки с «карманами»;

Проложить пешеходные дорожки к ним;

Обеспечить безопасные переходы через трассу.

“Это уже не первое наше обращение! Мы неоднократно поднимали этот вопрос, отправляли письма, общались с профильными службами — но, к сожалению, конкретных действий до сих пор нет”, — говорится в сообщении.

В сельсовете заявляют, что ждут реакции на свои официальные обращения.

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