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Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Движение транспорта на трассе Одесса — Рени затруднено из-за ДТП, которое произошло сегодня, 7 мая, между населенными пунктами Подгорное и Монаши.

Предварительно установлено, что произошло столкновение грузовика и легковушки. В телеграм-каналах сообщают, что погибла водительница легковушки.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Водителей просят выбрать альтернативный путь объезда — через город Белгород-Днестровский.

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