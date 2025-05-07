Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Движение транспорта на трассе Одесса — Рени затруднено из-за ДТП, которое произошло сегодня, 7 мая, между населенными пунктами Подгорное и Монаши.
Предварительно установлено, что произошло столкновение грузовика и легковушки. В телеграм-каналах сообщают, что погибла водительница легковушки.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Водителей просят выбрать альтернативный путь объезда — через город Белгород-Днестровский.
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