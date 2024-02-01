Грип в Одеській області: 5 тисяч учнів перейшли на онлайн-навчання

Через спалах грипу з 2 лютого учнів ліцеїв Чорноморська переведуть на онлайн навчання. На сьогодні в місті з 5 тисяч учнів 865 – хворіють.
Дистанційне навчання триватиме два тижні. Про це повідомляє Чорноморська міськрада.
“Воєнний час змушує учнів разом одночасно перебувати в бомбосховищах, що ставить їх під загрозу їхньої безпеки, бо можливе масове зараження вірусами. Саме тому, міська влада вирішила на два тижні обмежити перебування дітей у приміщеннях ліцеїв і перевести навчання в онлайн”, – повідомили в мерії Чорноморська.
Читайте також: Чи можна захворіти на COVID-19 і грип одночасно?
За даними епідеміологічної служби, зараз у Чорноморську 30 відсотків громадян хворіють на грип та ГРВІ. Переважно – це діти молодшого та середнього віку.
В Одесі захворюваність на ГРВІ та грип перебуває на сезонному рівні й нижча за епідпоріг на 42,1%.
За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, за минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 3344 одесити, з яких 62,4% становили діти до 17-ти років.
Згідно з моніторингом вірусологічних досліджень, за останній тиждень зареєстровано циркуляцію вірусу грипу А, а також вірусів негрипозної етіології (парагрип, аденовірус, метапневмовірус та ін.).
Захворюваність на COVID-19 в Одесі протягом минулого тижня знизилася на 41,7% і становила 28 випадків, серед яких п’ятеро дітей.
Раніше “Одеське життя” розповідало, у чому небезпека нового штаму Covid-19, який дістав назву “пірола” та “еріс”.