Грип в Одеській області: 5 тисяч учнів перейшли на онлайн-навчання

Дистанційне навчання триватиме два тижні. Про це повідомляє Чорноморська міськрада.

“Воєнний час змушує учнів разом одночасно перебувати в бомбосховищах, що ставить їх під загрозу їхньої безпеки, бо можливе масове зараження вірусами. Саме тому, міська влада вирішила на два тижні обмежити перебування дітей у приміщеннях ліцеїв і перевести навчання в онлайн”, – повідомили в мерії Чорноморська.

За даними епідеміологічної служби, зараз у Чорноморську 30 відсотків громадян хворіють на грип та ГРВІ. Переважно – це діти молодшого та середнього віку.

В Одесі захворюваність на ГРВІ та грип перебуває на сезонному рівні й нижча за епідпоріг на 42,1%.

За даними Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України, за минулий тиждень на ГРВІ та грип захворіли 3344 одесити, з яких 62,4% становили діти до 17-ти років.

Згідно з моніторингом вірусологічних досліджень, за останній тиждень зареєстровано циркуляцію вірусу грипу А, а також вірусів негрипозної етіології (парагрип, аденовірус, метапневмовірус та ін.).

Захворюваність на COVID-19 в Одесі протягом минулого тижня знизилася на 41,7% і становила 28 випадків, серед яких п’ятеро дітей.

Раніше “Одеське життя” розповідало, у чому небезпека нового штаму Covid-19, який дістав назву “пірола” та “еріс”.