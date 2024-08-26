Какой будет погода в последнюю неделю лета — прогноз синоптиков

Новая неделя и последние дни лета пройдут в Украине под знаком высоких температурных показателей. Практически повсеместно будет за +30 градусов.
Об этом заявила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По данным синоптика, на этой неделе в дневное время почти по всей территории Украины будет более +30 градусов.
Сегодня, 26 августа, максимальная температура воздуха в Украине достигнет +30…+34 градусов, а в отдельных районах даже до +34…+36 градусов.
27-го августа в Украине удержится жаркая воздушная масса. Максимальная температура воздуха составит +30+35 градусов.
«Есть завтра одна интересная синоптическая деталь.
В южной части температура воздуха будет, хотя и высокой, однако едва ли не самой низкой в Украине — в течение дня +27+31 градус», — отметила синоптик.
Дожди в большинстве областей Украины маловероятны, лишь в южной части локальный циклон над Черным морем обусловит местами грозовые дожди.
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Ослабление жары постепенно начнется со 2-3 сентября.
Предварительно, 2 сентября, в большинстве областей Украины — сохранится жаркая погода, на востоке — сильная жара, а похолодания в этот день следут ожидать только в западных областях.
О том, что на этой неделе в Украине будет жарко говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, причиной такой погоды станет сухой и горячий воздух из центральных районов Азии.
В то же время он прогнозирует развитие циклонической деятельности над Крымом, благодаря которой на полуострове пройдут значительные осадки, а также ощутимо снизится температура воздуха. На остальной территории Украины, по его данным, дожди на этой неделе маловероятны.