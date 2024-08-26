Какой будет погода в последнюю неделю лета — прогноз синоптиков

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По данным синоптика, на этой неделе в дневное время почти по всей территории Украины будет более +30 градусов.

Сегодня, 26 августа, максимальная температура воздуха в Украине достигнет +30…+34 градусов, а в отдельных районах даже до +34…+36 градусов.

27-го августа в Украине удержится жаркая воздушная масса. Максимальная температура воздуха составит +30+35 градусов.

«Есть завтра одна интересная синоптическая деталь.

В южной части температура воздуха будет, хотя и высокой, однако едва ли не самой низкой в Украине — в течение дня +27+31 градус», — отметила синоптик.

Дожди в большинстве областей Украины маловероятны, лишь в южной части локальный циклон над Черным морем обусловит местами грозовые дожди.

Ослабление жары постепенно начнется со 2-3 сентября.

Предварительно, 2 сентября, в большинстве областей Украины — сохранится жаркая погода, на востоке — сильная жара, а похолодания в этот день следут ожидать только в западных областях.

О том, что на этой неделе в Украине будет жарко говорит и синоптик Игорь Кибальчич. По его данным, причиной такой погоды станет сухой и горячий воздух из центральных районов Азии.

В то же время он прогнозирует развитие циклонической деятельности над Крымом, благодаря которой на полуострове пройдут значительные осадки, а также ощутимо снизится температура воздуха. На остальной территории Украины, по его данным, дожди на этой неделе маловероятны.