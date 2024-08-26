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Якою буде погода в останній тиждень літа – прогноз синоптиків

Якою буде погода в останній тиждень літа – прогноз синоптиків

Новий тиждень і останні дні літа пройдуть в Україні під знаком високих температурних показників. Практично повсюдно буде за +30 градусів.

Про це заявила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптика, цього тижня в денний час майже по всій території України буде понад +30 градусів.

Сьогодні, 26 серпня, максимальна температура повітря в Україні досягне +30…+34 градусів, а в окремих районах навіть до +34…+36 градусів.

27-го серпня в Україні утримається спекотна повітряна маса. Максимальна температура повітря становитиме +30+35 градусів.

«Є завтра одна цікава синоптична деталь.
У південній частині температура повітря буде, хоч і високою, проте чи не найнижчою в Україні – протягом дня +27+31 градус», – зазначила синоптик.

Дощі в більшості областей України малоймовірні, лише в південній частині локальний циклон над Чорним морем зумовить місцями грозові дощі.

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Послаблення спеки поступово почнеться з 2-3 вересня.

Попередньо, 2 вересня, у більшості областей України – збережеться спекотна погода, на сході – сильна спека, а похолодання цього дня слід очікувати тільки в західних областях.

Про те, що цього тижня в Україні буде спекотно, говорить і синоптик Ігор Кибальчич. За його даними, причиною такої погоди стане сухе і гаряче повітря з центральних районів Азії.

Водночас він прогнозує розвиток циклонічної діяльності над Кримом, завдяки якій на півострові пройдуть значні опади, а також відчутно знизиться температура повітря. На решті території України, за його даними, дощі цього тижня малоймовірні.

 

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Редакція ПРОФІЛЬ
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