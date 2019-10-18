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Новости Одессы и Одесской области

Горы мусора, брошенные микроавтобусы и бусики: что осталось от одесских цветочников на “Привозе”

Горы мусора, брошенные микроавтобусы и бусики: что осталось от одесских цветочников на “Привозе”

Мы уже рассказывали, что с реконструкцией на самом известном рынке Одессы исчезли ряды, где торговали цветами. Те, что раньше располагались на углу улицы Екатерининской и Новощепного ряда.

Реставраторы решили: раз уж обновлять, то на совесть. А стихийной торговле в новеньком торговом рае уж точно не место.

Цветочники с нововведениями согласились и покинули насиженное место. Обошлось без долгих уговоров и применения силы.

Об этом сообщает pushkinska.net.

При этом уйдя, торговцы цветами оставили после себя не самой чистой территорию.

Там можно заметить рваную одежду, втоптанные в грязь куски пленки, пластиковые стаканчики и обломки деревянных ящиков. А кто-то так спешил, что даже обронил на ходу бусики – они порвались и бусинки рассыпались вдоль обочины.

Кое-кто бросил там старые микроавтобусы, на которых, видимо, подвозили товар. Среди всего этого “великолепия” особо выделяется машина, где перевозили розы, с красноречивой надписью “Женщина долго помнит не купленные цветы”. К слову, в ночь на пятницу, 18 октября, там сгорел один из таких брошенных микроавтобусов. На месте уже побывал хозяин транспортного средства и пообещал убрать его.

Уход цветочников обрадовал пешеходов, так как раньше им приходилось пробираться по узким проходам, оставленным продавцами. Совсем не против таких перемен и автомобилисты, которым в том месте негде было припарковаться.

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Фото: pushkinska.net, dumskaya.net

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