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Новости Одессы и Одесской области

У одесского “Привоза” пылал “Мерседес” (видео)

У одесского “Привоза” пылал “Мерседес” (видео)

Об инциденте сообщили одесситы в соцсетях. В сеть выложили видео с пожаром, снятое случайным очевидцем из окна трамвая.

По их словам, микроавтобус оставили без присмотра. Он был брошен на месте бывших цветочно-фруктовых рядов “Привоза”, недалеко от автостанции.

Свидетели не заметили каких-либо номерных знаков у “Мерседеса”.

На место выезжали спасатели и потушили разгоревшееся пламя.

Предварительно известно, что никто не пострадал.

Ночью напротив Привоза горел микроавтобус, сообщают очевидцы.

Gepostet von 048.ua – сайт города Одессы am Donnerstag, 17. Oktober 2019

Фото: odessa_hello

Видео: 048.ua

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