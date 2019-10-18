У одесского “Привоза” пылал “Мерседес” (видео)

Об инциденте сообщили одесситы в соцсетях. В сеть выложили видео с пожаром, снятое случайным очевидцем из окна трамвая.
По их словам, микроавтобус оставили без присмотра. Он был брошен на месте бывших цветочно-фруктовых рядов “Привоза”, недалеко от автостанции.
Свидетели не заметили каких-либо номерных знаков у “Мерседеса”.
На место выезжали спасатели и потушили разгоревшееся пламя.
Предварительно известно, что никто не пострадал.
Ночью напротив Привоза горел микроавтобус, сообщают очевидцы.
Gepostet von 048.ua – сайт города Одессы am Donnerstag, 17. Oktober 2019
Фото: odessa_hello
Видео: 048.ua