У одесского “Привоза” пылал “Мерседес” (видео)

Как сообщает пресс-служба Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, радиопрограммы Национальной общественной телерадиокомпании Украины отныне будут вещать в семи городах с населением более 500 тысяч жителей. В их числе — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Кривой Рог. В список попала также Одесса.

ПОДРОБНЕЕ