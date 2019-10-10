Непривычный “Привоз”: как проходит ремонт знаменитого одесского рынка

Даже как-то непривычно: часть Екатерининской, между Пантелеймоновской и Новощепным рядом, обычно непроходимо-непроезжаемая, теперь просторна и красуется обновлениями. По ней можно спокойно пройти по красивой новой плитке. В чем же дело?

Дело все в той же обновляемой части «Привоза», которая теперь выглядит совершенно иначе, а новый вход-арка на углу Екатерининской и Новощепного ряда, как мы уже рассказывали, сделали это место неузнаваемым.

Теперь часть строительного ограждения убрана — и перед нами предстает совершенно обновленная часть рынка. Полностью видна и арка, и новые павильоны. Снято ограждение и со стороны самого «Привоза».

Итак, о новшествах. Как отмечает корреспондент «Одесской жизни», со стороны Екатерининской устанавливается новая ограда — с якорем на каждой секции (как же без символа города?).

Торгующих вдоль забора цветами-фруктами и всем, чем придется, теперь здесь не увидишь. Проезжать стало гораздо легче: «заборной» торговли нет, люди не снуют с торбами прямо перед носом авто.

На самом «Привозе» услышала недовольство торгующих: забор убрали, а это были «рабочие места». Как мы рассказывали, многие отлично приспособили оградительный металлический забор под «витрину». Теперь этого уже здесь нет.

Зато уже можно «прогуляться» по обновленным «улицам» реконструируемой части «Привоза». Торговли пока нет. На многих павильонах красуется слово «Аренда».

Большинству людей новые павильоны почему-то не нравятся. Объяснение я услышала только одно: «Это уже не «Привоз!».

Об «улицах» — почти без преувеличения: стройные ряды молодых деревьев, скамейки, плитка. Молодой человек бежит мне навстречу: «Фотографировать нельзя! Администрация запрещает». В связи с тем, что успела уже практически все заснять, вступать в перепалку не стала. Почему «низзя», так и осталось для меня загадкой.

Говорят, совсем скоро павильоны примут первых покупателей. Впереди — обновление и реконструкция новых «кусков» самого знаменитого одесского рынка, и, конечно же, его исторического «Фруктового пассажа».

Фото автора