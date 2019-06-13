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Новости Одессы и Одесской области

Горсовет согласился взять миллиардный кредит и пообещал создать две небольших зеленых зоны

Горсовет согласился взять миллиардный кредит и пообещал создать две небольших зеленых зоны

Очередная сессия Одесского горсовета состоялась 12 июня. В числе прочих депутаты рассмотрели несколько вопросов, которые активно обсуждались в городе в течение последних месяцев.

Депутаты одобрили получение городом ещё 1 млрд. кредитных средств — согласно проекту решения под 19,5% годовых. Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, на что планируют потратить эти средства.

Также предоставлена гарантия горсовета для обеспечения выполнения долговых обязательств по займам «Одесгорэлектротранса» — это необходимо для проекта трамвайного маршрута «Север-Юг», реализация которого снова притормозилась.

Предприятию «Теплоснабжение города Одессы» снова выделили деньги из госбюджета на погашение долгов — на этот раз почти 143 млн. грн.

Горклинбольницу №3 кардиологического профиля большинством голосов депутатов решено присоединить к горбольнице №5. Напомним, что ранее этот вопрос также был дискуссионным, поскольку опасались за сохранение профиля этого уникального медучреждения, а также высказывались версии, что под предлогом «переформатирования» кто-то хочет завладеть земельным участком медучреждения в парково-прибрежной зоне.

В числе земельных вопросов утверждена подготовка проектов землеустройства двух зеленых зон. Планируют создать парк в Суворовском районе — между улицами Заболотного, Сахарова и Владимира Высоцкого. А также скверик на Французском бульваре, 12.

Фото пресс-службы горсовета

Добавим, что предварял заседание небольшой пикет на Думской площади — люди пытались привлечь внимание к отсутствию инфраструктуры, школ и детсадов в районе новостроев на Люстдорфской дороге.

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