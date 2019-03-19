Новости Одессы и Одесской области

Что ждёт кардиологическую больницу в парке Шевченко?

Что ждёт кардиологическую больницу в парке Шевченко?

В соцсетях сейчас активно обсуждают информацию о том, что в скором времени закрывают Третью городскую клиническую больницу (ГКБ), которую одесситы знают, как «кардиологию в парке Шевченко».

По словам врачей больницы, им объявили о реорганизации медучреждений. Больницу №3 планируют «слить» с больницей №5 на улице Троицкой, о чём уже писала “Одесская жизнь”.

Этот вопрос обсуждался еще в январе, на заседании комиссии по вопросам здравоохранения Одесского горсовета. Такое намерение объяснили необходимостью создать в Одессе единый комплекс стационарной помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. На депутатской комиссии говорили, что ГКБ №3 — однопрофильная больница, при этом там отсутствует собственный диагностический центр и узкие специалисты, а в горбольнице №5 такая база и медики есть.

Однако коллектив «кардиологии в парке Шевченко» не понимает, почему выбор пал именно на их учреждение. Они связывают «слияние» с возможной застройкой на месте расположения кардиостационара.

Мнение сотрудников по ситуации в больнице №3 высказал в видеоинтервью врач отделения интенсивной кардиотерапии Сергей Шевченко.

Видео: Одеський Медіацентр.

Фото: Одесса-Медиа.

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fgvce nc
Гость
fgvce nc

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10 часов назад
николай
Гость
николай

К городу подкрадывается капитальный кадухес!

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10 часов назад
Вася
Гость
Вася

ОТдадут территорию и здания Святой Екатерине

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10 часов назад
Алла
Гость
Алла

Самая лучшая кардиология в городе, самые лучшие врачи, которые не побежали в частные больницы за заработками. Не могу поверить, что в Одессе кто-то до такого додумался. И место больницы располагает к выздоровлению, но кто у нас думает о пациентах? Зеленский поддерживает Супрун с такими ее реформами. Те, кто за Зеленского, подумайте трижды.

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8 часов назад

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