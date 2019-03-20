﻿ «Не закрываем, а расширяем профиль»: в горсовете прокомментировали ситуацию с 3-й горбольницей - Одесская Жизнь

В мэрии присоединение “кардиологической” ГКБ №3 к горбольнице №5 пояснили необходимостью расширения профиля медучреждения для заключения договора с Нацслужбой здоровья. Лечебные корпуса и штат медперсонала обещают сохранить.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, медреформа предусматривает определение больниц планового лечения и больниц интенсивного лечения. При этом Национальная служба здоровья Украины будет заключать договора и организовывать финансирование только многопрофильных больниц.

ГКБ №5 рассматривается как многопрофильная больница планового лечения, а ГКБ №3 является однопрофильным медучреждением, поскольку специализируется именно на лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому 3-я горбольница как самостоятельное медучреждение лишалась бы возможности заключения договора с Нацслужбой здоровья и получения оплаты из Госбюджета за лечение в больнице пациентов. Исходя из этих соображений на сессии городского совета ранее было принято решение о присоединении ГКБ №3 к больнице №5.

В пресс-службе также подчеркнули, что стационарные отделения на Лидерсовском бульваре, 11, продолжат работать и оказывать кардиологическую помощь пациентам, а сокращение медперсонала не планируется – будут сокращать только управленческий персонал.

Кроме того, в планах – улучшение условий пребывания пациентов в больнице, закупки современного оборудования для проведения диагностики, коронарографии и стентирования.

Видеокомментарий Главного врача городской больницы №5 Аллы Прохоровой

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее высказывались предположения о том, что присоединение ГКБ №3 к 5-й больнице проводят с целью закрыть корпуса и заполучить земельный участок в приморской зоне под застройку. Также сообщалось, что медперсоналу предложили провести встречу по вопросам трудоустройства и поиска места работы.

Фото: Одесса-медиа.

Видео: пресс-служба горсовета.