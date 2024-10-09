Місто Южне офіційно отримало нову назву

Сьогодні, 9 жовтня 2024 року, Верховна Рада проголосувала за перейменування міста Южне Одеської області на «Південне».
Про це в телеграм повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Перейменування Південного на місто Порт-Анненталь депутати не підтримали. А за зміну назви міста на «Південне» проголосувало 279 депутатів.
Нагадаємо, 2023 року жителі Южного запропонували 168 варіантів перейменування міста. Своєю чергою мер Южного запропонував перекласти назву міста і назвати «Південне». Цей варіант перейменування отримав найбільшу підтримку місцевих жителів.
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Також із запропонованих варіантів максимальну кількість балів набрали такі:
- Аджалик,
- Аненталь,
- Порт-Аненталь,
- Оріана,
- Порторіано,
- Порт-Оріана.
Нагадаємо, у Верховній Раді спочатку пропонували Южне перейменувати на Порт-Аненталь, але згодом його змінили на назву з подвоєнням літери «н» – на Порт-Анненталь. Це рішення стало наслідком рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови, яка наголосила, що нова назва має відповідати стандартам української мови.