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Місто Южне офіційно отримало нову назву

Місто Южне офіційно отримало нову назву

Сьогодні, 9 жовтня 2024 року, Верховна Рада проголосувала за перейменування міста Южне Одеської області на «Південне».

Про це в телеграм повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Перейменування Південного на місто Порт-Анненталь депутати не підтримали. А за зміну назви міста на «Південне» проголосувало 279 депутатів.

Нагадаємо, 2023 року жителі Южного запропонували 168 варіантів перейменування міста. Своєю чергою мер Южного запропонував перекласти назву міста і назвати «Південне». Цей варіант перейменування отримав найбільшу підтримку місцевих жителів.

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Також із запропонованих варіантів максимальну кількість балів набрали такі:

  • Аджалик,
  • Аненталь,
  • Порт-Аненталь,
  • Оріана,
  • Порторіано,
  • Порт-Оріана.

Нагадаємо, у Верховній Раді спочатку пропонували Южне перейменувати на Порт-Аненталь, але згодом його змінили на назву з подвоєнням літери «н» – на Порт-Анненталь. Це рішення стало наслідком рекомендацій Національної комісії зі стандартів державної мови, яка наголосила, що нова назва має відповідати стандартам української мови.

 

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