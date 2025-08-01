Ключевые моменты:

29 июля 2025 года на войне погиб житель Килии Николай Китаев. Ему было 43 года;

Военнослужащий выполнял боевое задание на Харьковщине;

Дата прощания с Героем пока не объявлена.

О потере Героя сообщил городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

Уроженец города Килия, 1981 года рождения, Николай Китаев до последнего мгновения оставался верным присяге и Родине. Николай, как тысячи бесстрашных украинцев, поднялся на защиту свободы, ради мирного неба над родной землей.

“Имя Николая навсегда останется в сердцах земляков и вписано в летопись нашей истории. Мы выражаем глубочайшие соболезнования его родным и близким. Нет слов, способных унять боль утраты, но знайте: ваш сын, муж, брат, отец — истинный герой. Его подвиг будет жить в памяти народа”, — написал городской голова.

Как сообщалось ранее, на фронте погиб десантник из Килии Владимир Козлов.

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