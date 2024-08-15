Горение камыша под Одессой продолжается: спасатели показали масштабы пожара (фото)

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Напомним, под Одессой несколько дней подряд бушует масштабный пожар на открытой территории в районе села Маяки. Горят плавни, огонь подбирается к Паланке. Воздух наполнен дымом и запахом гари.

Вчера камыш горел пятью очагами в хаотичном направлении между селами Яськи и Маяки. Пожар периодически самозатухал возле естественных водных преград — озер Тудорово и Белое.

Привлечение техники ГСЧС по-прежнему невозможно в связи с отсутствием путей подъезда, говорят спасатели.

Общая площадь пожара устанавливается. При этом пожар уже нанес непоправимые последствия экосистеме.

Для обеспечения пожарной безопасности от ГСЧС привлекались 7 единиц техники и 18 пожарных. Ситуация на контроле ГСЧС.

Кроме этого пожара, вчера, 13 августа, спасатели ликвидировали еще два больших пожара на открытой территории.

Утром между селами Красноселка и Кубанка вдоль Куяльницкого лимана горела сухая трава двумя очагами. Пожар охватил площадь 10 га. Обошлось без пострадавших. От ГСЧС привлекались 4 единиц пожарной техники и 13 спасателей.

Также горела трава в селе Казацкое Белгород — Днестровского района на площади 900 м2.

Во время самостоятельного тушения пожара получил ожоги 1 степени нижней конечности мужчина, 1960 года рождения.

Главной причиной пожаров в экосистемах остается человеческая беспечность. Вызвать масштабное возгорание может даже небольшой окурок, брошенный в сухую траву. Кроме этого, люди разводят костры, жгут листья, и из-за сухости почвы это перерастает в неконтролируемый пожар.