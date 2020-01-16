Скандальная прослушка премьера Украины: Гончарук остается на посту и обещает бороться с коррупцией

В среду, 15 января, в социальных сетях появились аудиозаписи, на которых якобы премьер Украины Алексей Гончарук говорит о том, что у президента Владимира Зеленского очень “примитивное” понимание экономических процессов. При этом себя он называет “профаном в экономике”.

В записи также слышны голоса, похожие на замглавы НБУ Екатерину Рожкову и министра финансов Оксану Маркарову. Они говорят об экономических вопросах перед встречей с президентом.

Однако в Кабинете министров Украины заявили, что не подтверждают подлинность этих аудиозаписей. В правительстве также опровергли слухи о том, что Алексей Гончарук написал заявление об увольнении.

В четверг, 16 января, премьер-министр записал видеообращение. В нем он заявляет, что против команды президента и правительства работает много людей.

“С самого начала против команды президента и правительства работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось. Чтобы Украине не удалось. Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки”, – написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, главная цель работы правительственной команды – “перезагрузить страну, сломать старую систему и построить новую, без “схематозов и договорняков”.

Гончарук отметил, что его команда работает над тем, чтобы каждый украинец почувствовал реальные изменения.

“Борьба продолжается, и я уверен в нашей победе!”, – подчеркнул премьер.

Кроме того, Гончарук обратил внимание на ряд позитивных изменений в экономике.

“Укрепился обменный курс и увеличились до 7-летнего максимума накопления международных резервов, которые составляющих 25 млрд долларов. Приток прямых иностранных инвестиций в страну вырос до 2,5 млрд долларов. Резко снизилась инфляция до 4,1%”, – написал он.

Среди прочего, он с иронией отреагировал на опубликованные накануне записи: “Если это не хорошие новости для страны, то я полный “профан” в экономике!”.

Фото: Алексей Гончарук

Видео: канал Youtube “Как обмануть президента”, Алексей Гончарук

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!