Ключевые моменты:
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку;
- По словам президента Зеленского, Шмыгаль может возглавить Министерство обороны.
О своем желании покинуть пост глава правительства сообщил в Telegram.
«Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину. Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства. Слава Украине!», – написал Шмыгаль.
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Стоит отметить, что еще в понедельник, 14 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что Денис Шмыгаль получит новую должность. Он подтвердил информацию о том, что Шмыгаль может возглавить Министерство обороны. Зеленский рассчитывает, что опыт премьера может помочь в сфере защиты государства, где сосредоточено максимум ресурсов страны, задач и много ответственности.
Также стало известно, что действующий глава Минобороны Украины Рустем Умеров станет послом Украины в США.
Денис Шмыгаль занимал пост премьер-министра с марта 2020 года.
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