Ключевые моменты:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в отставку;

По словам президента Зеленского, Шмыгаль может возглавить Министерство обороны.

О своем желании покинуть пост глава правительства сообщил в Telegram.

«Спасибо нашим защитникам и защитницам, которые держат фронт и берегут Украину. Спасибо президенту Владимиру Зеленскому за доверие. Спасибо всей команде за неутомимый труд для нашего государства. Слава Украине!», – написал Шмыгаль.

Стоит отметить, что еще в понедельник, 14 июля, президент Владимир Зеленский заявил, что Денис Шмыгаль получит новую должность. Он подтвердил информацию о том, что Шмыгаль может возглавить Министерство обороны. Зеленский рассчитывает, что опыт премьера может помочь в сфере защиты государства, где сосредоточено максимум ресурсов страны, задач и много ответственности.

Также стало известно, что действующий глава Минобороны Украины Рустем Умеров станет послом Украины в США.

Денис Шмыгаль занимал пост премьер-министра с марта 2020 года.

Вы также можете узнать: День украинской государственности: историческая правда и почему дату праздника перенесли.