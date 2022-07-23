Глава Одесской ОВА: в результате удара ракетами по порту есть раненые (видео)

Сегодня, 23 июля 2022 года, на следующий день после полписания соглашения на экспорт зерна россия атаковала порт Одессы ракетами «Калибр». К сожалению, есть раненые. Повреждена инфраструктура порта.

Об этом сообщил в вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Максим Марченко, подводя итоги субботнего дня в регионе.

Подробностей о пострадавших руководитель ОВА не сообщил.

Напомним, ранее начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что пострадавших в результате сегодняшнего ракетного удара нет.

Как отметил Марченко, после этого удара весь мир должен увидеть, что представляет из себя россия – страна-террорист, с которой невозможно ни о чем договориться, «а все соглашения с ней не стоят даже бумаги, на которой они написаны».

«Ракетный удар по Одессе – это не просто удар, а послание Организации объединенных наций и всему миру, что россия не собирается договариваться или останавливаться. Мы должны задействовать все возможные инструменты давления для того, чтобы остановить этого нелюдя, который уже давно утратил чувство реальности. Наше главное задание – одолеть его сегодня, чтобы нашим детям не довелось бороться за свое существование в будущем»,

– добавил глава ОВА.

Как сообщалось ранее, утром субботы, 23 июля 2022 года, российские агрессоры нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Из четырех ракет типа «Калибр» две были сбиты силами ПВО, а две попали в объекты инфраструктуры морского торгового порта, в частности, в насосную станцию. Также ударной волной были повреждены дома вокруг порта.

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, российская ракета в порт Одессы – «это плевок владимира путина в лицо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану, приложившим огромные усилия для достижения соглашения и которым Украина благодарна».