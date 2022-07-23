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Ракетный удар по Одесскому порту: есть ли пострадавшие и что с зерном?

Ракетный удар по Одесскому порту: есть ли пострадавшие и что с зерном?

Очевидно, что целью сегодняшней ракетной атаки российских агрессоров было именно попадание в Одесский морской торговый порт. При этом хранилище зерна уцелело – удар пришелся на насосную станцию, где и возник пожар.

Об этом заявила начальница пресс-центра сил охраны и обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

«Очевидно, что целью врага было именно попадание в Одесский морской торговый порт. Четыре ракеты типа «Калибр» были направлены именно в эту сторону. Две из них были сбиты силами ПВО, две попали в объекты инфраструктуры порта. Пострадавших нет.  Значительных разрушений в портовой инфраструктуре не было, было попадание в насосную станцию»,

– сообщила Наталья Гуменюк.

Также, по ее информации, при попадании ракет возник незначительный пожар, который вскоре потушили спасатели. Также ударной волной были повреждены дома вокруг порта.

А в само хранилище зерна, по словам Натальи Гуменюк, попадания не было.

Напомним, сегодня днем, 23 июля 2022 года, рашисты нанесли по Одессе массированный ракетный удар. Две ракеты попали в объекты инфраструктуры Одесского порта.

По информации Минагрополитики, на момент прилета в Одесском морском порту было зерно. Его отправления ожидали в ближайшие два дня.

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