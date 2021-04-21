В Одессе обнародовали онлайн-карту бомбоубежищ и просят не паниковать

Как поясняется на странице департамента в Facebook, эти сооружения предназначены для укрытия одесситов от чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера.

«Фонд защитных сооружений гражданской защиты включает хранилища гражданской защиты, подвальные помещения жилых домов, подземные паркинги и другие сооружения подземного пространства, которые могут быть использованы для укрытия населения. Организации и владельцы указанных сооружений, в случае необходимости, должны обеспечить свободный доступ для укрытия», – сказано в сообщении.

Ознакомиться с картой бомбоубежищ Одессы можно ЗДЕСЬ.

При этом горожан просят не поддаваться панике. В департаменте уверяют, что ситуация в Одессе стабильна и под контролем.

Напомним, СБУ проводит на Одесчине антитеррористические учения.

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Фото Артема Виноградова, скриншот карты – Facebook-страница Департамента муниципальной безопасности Одесского горсовета