Глава Минздрава предлагает закрыть на карантин кафе и рестораны в Украине

Как сообщает пресс-служба Минздрава, об этом он заявил в ходе обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который сейчас разрабатывается в министерстве.

«Опыт зарубежных стран говорит, что закрытие заведений общественного питания – действенная мера в борьбе с коронавирусом. Считаю, что нам нужно действовать на опережение, четко и решительно. Именно поэтому целесообразно было бы рассмотреть возможность ограничения работы заведений общественного питания из-за коронавируса», – сказал Илья Емец.

Напомним, на сегодняшний день в Украине зафиксированы три лабораторно подтвержденных случаях инфицирования коронавирусом, один – с летальным исходом.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. В частности, на три недели закрыты учебные заведения, отменено проведение всех массовых мероприятий в стране, закрываются границы. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.

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