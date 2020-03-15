Украина закрывает границы из-за коронавируса: какие пункты пропуска будут открыты в Одесской области?

17 марта на две недели будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.
В Одесской области будут работать автомобильные пункты пропуска Паланка, Староказачье, Рени, Новые Трояны и Табаки. Но они будут открыты только для легковых и грузовых автомобилей. В них будет запрещен проезд автобусов и пешеходных пересечений границы. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.
Полностью закроют следующие пункты пропуска в Одесской области:
- Кодымский район – Алексеевка, Шершенци, Тимково;
- Подольский район – Домница, Станиславовка;
- Окнянский район – Федосеевка, Дубовое, Платоново;
- Захаровский район – Йосиповка, Павловка;
- Великомихайловский район – Великоплоское, Словяносербка, Гребенники;
- Розделянский район – Розаловка, Кучурган;
- Беляевский район – Граданицы;
- Тарутинский район – Лесное, Серпневое 1, Карабуцены, Малоярославец 1;
- Болградский район – Болград, Железнодорожное, Виноградовка;
- Ренийский район – Долинское.
Закроют и водные пункты пропуска в Орловке, Измаиле, Вилково и Килие.
Пешком нельзя будет пересечь 5 пунктов пропуска: Паланка (Маяки – Удобное), Староказачье, Рени, Новые Трояны и Табаки.
Госпогранслужба усилит смены пограничных нарядов, а также направит туда технические средства и средства защиты.
В связи с этими мерами всех граждан Украины призывают вернуться в страну до 17 марта. При этом в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами.
Если за границей возникла чрезвычайная ситуация, угроза жизни и здоровью, то гражданам Украины следует обратиться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация – на сайте МИД Украины) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.
Для иностранцев въезд на территорию Украины прекращается с 16 марта.
Фото: 24 канал
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