Украина закрывает границы из-за коронавируса: какие пункты пропуска будут открыты в Одесской области?

17 марта на две недели будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

В Одесской области будут работать автомобильные пункты пропуска Паланка, Староказачье, Рени, Новые Трояны и Табаки. Но они будут открыты только для легковых и грузовых автомобилей. В них будет запрещен проезд автобусов и пешеходных пересечений границы. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Полностью закроют следующие пункты пропуска в Одесской области:

Кодымский район – Алексеевка, Шершенци, Тимково;

Подольский район – Домница, Станиславовка;

Окнянский район – Федосеевка, Дубовое, Платоново;

Захаровский район – Йосиповка, Павловка;

Великомихайловский район – Великоплоское, Словяносербка, Гребенники;

Розделянский район – Розаловка, Кучурган;

Беляевский район – Граданицы;

Тарутинский район – Лесное, Серпневое 1, Карабуцены, Малоярославец 1;

Болградский район – Болград, Железнодорожное, Виноградовка;

Ренийский район – Долинское.

Закроют и водные пункты пропуска в Орловке, Измаиле, Вилково и Килие.

Пешком нельзя будет пересечь 5 пунктов пропуска: Паланка (Маяки – Удобное), Староказачье, Рени, Новые Трояны и Табаки.

Госпогранслужба усилит смены пограничных нарядов, а также направит туда технические средства и средства защиты.

В связи с этими мерами всех граждан Украины призывают вернуться в страну до 17 марта. При этом в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами.

Если за границей возникла чрезвычайная ситуация, угроза жизни и здоровью, то гражданам Украины следует обратиться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация – на сайте МИД Украины) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Для иностранцев въезд на территорию Украины прекращается с 16 марта.

Фото: 24 канал

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