fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Украина закрывает границы из-за коронавируса: какие пункты пропуска будут открыты в Одесской области?

Украина закрывает границы из-за коронавируса: какие пункты пропуска будут открыты в Одесской области?

17 марта на две недели будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

В Одесской области будут работать автомобильные пункты пропуска Паланка, Староказачье, Рени, Новые Трояны и Табаки. Но они будут открыты только для легковых и грузовых автомобилей. В них будет запрещен проезд автобусов и пешеходных пересечений границы. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Полностью закроют следующие пункты пропуска в Одесской области:

  • Кодымский район – Алексеевка, Шершенци, Тимково;
  • Подольский район – Домница, Станиславовка;
  • Окнянский район – Федосеевка, Дубовое, Платоново;
  • Захаровский район – Йосиповка, Павловка;
  • Великомихайловский район – Великоплоское, Словяносербка, Гребенники;
  • Розделянский район – Розаловка, Кучурган;
  • Беляевский район – Граданицы;
  • Тарутинский район – Лесное, Серпневое 1, Карабуцены, Малоярославец 1;
  • Болградский район – Болград, Железнодорожное, Виноградовка;
  • Ренийский район – Долинское.

Закроют и водные пункты пропуска в Орловке, Измаиле, Вилково и Килие.

Пешком нельзя будет пересечь 5 пунктов пропуска: Паланка (Маяки – Удобное), Староказачье, Рени, Новые Трояны и Табаки.

Госпогранслужба усилит смены пограничных нарядов, а также направит туда технические средства и средства защиты.

В связи с этими мерами всех граждан Украины призывают вернуться в страну до 17 марта. При этом в случае возникновения обстоятельств чрезвычайного характера будет организована доставка украинских граждан спецрейсами.

Если за границей возникла чрезвычайная ситуация, угроза жизни и здоровью, то гражданам Украины следует обратиться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины (справочная информация – на сайте МИД Украины) или на круглосуточную горячую линию МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, адрес электронной почты: cons_or@mfa.gov.ua.

Для иностранцев въезд на территорию Украины прекращается с 16 марта.

Фото: 24 канал

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить