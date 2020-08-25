Новости Одессы и Одесской области

Гигантские скульптуры, флаги и вышиванки: как прошли праздничные выходные в Одессе

Гигантские скульптуры, флаги и вышиванки: как прошли праздничные выходные в Одессе

Длинные выходные в Одессе были богаты на всевозможные развлечения и праздничные события. 

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Все эти дни проходил традиционный Вышиванковый фестиваль. Но традиционная же “вышиванковая цепь” в рамках фестиваля из-за карантина прошла в новом формате.

Писали на фестивале и традиционный массовый диктант по украинскому языку. Скоро назовут самых грамотных участников.

В День национального флага флагом же украсили Воронцовский маяк. А над Потемкинской лестницей развернули 29-метровый флаг Украины как символ 29-летия независимости страны.

В День независимости были шествия, митинги и даже автопробег с флагами.

А на Ланжероне устроили фестиваль песчаных скульптур. Участники претендуют на рекорд Украины.

Фото: Мария Котова

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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