Гигантские скульптуры, флаги и вышиванки: как прошли праздничные выходные в Одессе

Длинные выходные в Одессе были богаты на всевозможные развлечения и праздничные события.

Все эти дни проходил традиционный Вышиванковый фестиваль. Но традиционная же “вышиванковая цепь” в рамках фестиваля из-за карантина прошла в новом формате.

Писали на фестивале и традиционный массовый диктант по украинскому языку. Скоро назовут самых грамотных участников.

В День национального флага флагом же украсили Воронцовский маяк. А над Потемкинской лестницей развернули 29-метровый флаг Украины как символ 29-летия независимости страны.

В День независимости были шествия, митинги и даже автопробег с флагами.

А на Ланжероне устроили фестиваль песчаных скульптур. Участники претендуют на рекорд Украины.

Фото: Мария Котова