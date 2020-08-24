День Независимости на Приморском бульваре: вышиванковая цепь в новом формате и автопробег (фото)

Приморский бульвар в День Независимости Украины: люди в вышиванках, и машины с украинскими флагами, которые готовятся к автопробегу.

Глава оргкомитета вышиванкового фестиваля Наталья Мажарова разъясняет: традиционная вышиванковая цепь пройдет в новом формате. Карантин вносит изменения. Волонтеры раздают маски всем прохожим, постоянно напоминают о важности соблюдения дистанции. Наталья напоминает: в этом году — никаких рекордов, только участие.

Со сцены звучит гимн Украины, исполненный артистом Максимом Морозом а капелла.

Участники вышиванковой цепи в этом году не берутся за руки, они выстраиваются в очередь к сцене, где получают свои номерки и фотографируются. Так традиционная цепь людей в вышиванках создается в этом году в виде множества фотографий, это теперь — «вышиванковая фотоцепь».

А еще со сцены звучит множество историй, которые рассказывают участники цепи. Например, семья Омельчук: папа, мама и двое малышей пришли принять участие в Вышиванковом фестивале. У них с ним связана своя личная история: они в свое время познакомились, когда принимали участие в вышиванковой цепи.

А вот гостья Одессы признается: не знала ничего о вышиванковой цепи, но здесь же, на ярмарке фестиваля, купила вышиванку, и стала участником.

Желающих стать участниками необычной фотоцепи — все больше, а на Приморском бульваре, тем временем, собираются автомобилисты: готовится традиционный автопробег с украинскими флагами и национальной символикой. Многие украсили свои машины рисунками герба Украины, узорами в национальных украинских мотивах.

В автопробеге принимают участие жители Одессы и области. Для многих автомобилистов такой автопробег в День Независимости Украины стал уже традиционным.

Маршрут пробега проходит через главные улицы города. Завершается автопробег, как и обычно, с точки, где он начался — Приморского бульвара Одессы.

Ранее сообщалось, что в Одессе на Приморском бульваре массово писали диктант по украинскому языку.

Фото: Мария Котова