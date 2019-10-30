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Новости Одессы и Одесской области

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Одеси (фото)

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Одеси (фото)

Це перший масштабний візит керівництва Північноатлантичного альянсу у Одеську область.

Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

– Зустрів генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та почесну делегацію у Одеському аеропорту. Сьогодні вони відвідають наш морський порт, де відбудеться зустріч із Віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, Міністром оборони, представниками Військово-морських сил, дипломатами тощо. Це дійсно історична подія для України і я пишаюся, що вона проходить в Одеській області, – зазначив губернатор.

НАТО

Делегація НАТО прибула до Одеси.

Серед почесних гостей: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, маршал авіації сер Стюарт Перч та Командувач ВМС, віце-адмірал Кіт Блаунт.

Також генеральний секретар НАТО висловив бажання поспілкуватися з курсантами Морської академії.

НАТО

Єнс Столтенберг висловив бажання поспілкуватися з курсантам Морської академії.

Нагадаємо, раніше “Одесская жизнь” писала про приїзд Єнса Столтенберга до Одеси. У зв’язку з прибуттям делегації НАТО у дорожній рух в Одесі частково внесли корективи. Сьогодні ж делегація відвідає військово-морські кораблі інших країн альянсу, які учора прибули до морського порту Одеси.

Фото: Максим Куций

 

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