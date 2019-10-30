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Новости Одессы и Одесской области

Визит в Одессу генсекретаря НАТО внесет коррективы в дорожное движение

Визит в Одессу генсекретаря НАТО внесет коррективы в дорожное движение

В Одессе гостит делегация НАТО во главе с генсекретарем Йенсом Столтенбергом.

На 30 октября для них запланирована в городе культурная программа. При этом мероприятия пройдут в разных районах Одессы.

А так как высокие чины будет сопровождать государственная охрана, это может внести коррективы в дорожное движение автомобилистов.

Об этом со ссылкой на Управление госохраны Украины сообщает odessitua.com

Проезд может быть ограничен в центре с утра, ближе к обеду в районе морвокзала, а около 15.00 на подъезде к морской академии, что на улице Дидрихсона. К слову, по данным пресс-службы НАТО, во время передвижения делегации могут закрыть дорогу там, где будут проезжать первые лица – в целях безопасности.

Фото: storage1b.censor.net

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