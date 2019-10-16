Ознайомиться з військово-морською ситуацією: до Одеси прибуде Генсек НАТО

Про це на брифінгу у Києві повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, повідомляє Громадське.

Представники Альянсу відвідають Одесу та Київ.

– Візит в Одесу буде невипадковим. Це політичний сигнал підтримки Військово-морських сил України і також це сигнал про ту велику увагу, яку приділяє Альянс ситуації в Чорному морі, – зазначив Кулеба.

З Одеси делегація НАТО вирушить до Києва, де зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим та прем’єр-міністром

В Одесі делегація з Брюсселя зустрінеться з кадетами, відвідає кораблі і ознайомиться з актуальною військовою ситуацією в Україні. Для Північноатлантичної ради будуть проведені спеціальні брифінги за участю міністра оборони і Кулеби.

Візит завершить засідання комісії щодо євроінтеграції України. Фото: wz.lviv.ua