До Одеси прибули чотири кораблі НАТО з Іспанії, Румунії, Болгарії та Італії – відео

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

До причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн альянсу: іспанський ESPS «Sella», румунський «Ros Lupu Dinescu», болгарський BGS «Shkval» та італійський ITS «Numana».

Ці кораблі несуть патрулювання в Середземному морі у складі 2-ї постійної протимінної групи НАТО «SNMCMG2», а до Одеси вони прибули з дружнім візитом і перебуватимуть тут протягом тижня.

Днями угруповання кораблів відвідає делегація НАТО на чолі з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, візит якого до України розпочнеться саме з міста Одеси 30 жовтня.

Також у рамках візиту запланована зустріч керівництва Альянсу з представниками ВМС ЗС України, зокрема студентами академії.

Фото: Міноборони