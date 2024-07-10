В части Таирова почти на сутки отключат воду: кому нужно сделать запасы

В части жилмассива «Таирова» с 23:00 10 июля до 22:00 11 июля 2024 года будет прекращена подача воды.
Об аварийном отключении воды предупреждает «Инфоксводоканал».
В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 23:00 10 июля до 22:00 11 июля 2024 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 160-180,
- Евгения Чикаленко, 55-73,
- пр.Академика Глушко, 14.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.
Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)