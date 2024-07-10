В части Таирова почти на сутки отключат воду: кому нужно сделать запасы

В части Таирова почти на сутки отключат воду: кому нужно сделать запасы

В части жилмассива «Таирова» с 23:00 10 июля до 22:00 11 июля 2024 года будет прекращена подача воды.

Об аварийном отключении воды предупреждает «Инфоксводоканал».

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода с 23:00 10 июля до 22:00 11 июля 2024 года будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

  • Люстдорфская дорога, 160-180,
  • Евгения Чикаленко, 55-73,
  • пр.Академика Глушко, 14.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временные неудобства.

Телефон для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)

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