Где в Одессе возможны пробки 15 мая: ведутся работы службами ЖКХ города (фото)

Как обновился перекресток у одесского Привоза? (фоторепортаж) Напротив главного входа на Привоз – так обычно «величается» активный участок, где сходятся три одесские исторические улицы: Преображенская, Новощепной ряд, Старопортофранковская, которая словно «вдруг неожиданно» завернула сюда. Место активно-бойкое, торговое. Впрочем, торговая активность незадолго до войны стала ремонтной. Ремонт этого участка затягивался: менялось все – и коммуникации, и трамвайное полотно, и дорожное покрытие. Что сейчас? ПОДРОБНЕЕ

Дороги Одессы: где обновили разметку на пешеходных переходах? (фоторепортаж) Одесское коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») продолжает системные работы по обновлению разметки на дорогах и пешеходных переходах города.

Об этом комунальщики сообщают на своей странице в Facebook. ПОДРОБНЕЕ