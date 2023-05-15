Где в Одессе возможны пробки 15 мая: ведутся работы службами ЖКХ города (фото)

В Одессе 15 мая 2023 года специалисты СП № 9 Коммунального предприятия «Городские дороги» работают в нескольких микрорайонах Одессы. Где именно производятся работы, следует знать водителям, чтобы не попасть в автомобильные пробки в понедельник.
Дорожные работы сотрудники КП «Городские дороги» проводят на следующих улицах:
- ул. Вильямса – очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- просп. Небесной Сотни – очищение коллектора;
- ул. Церковная/ул. Ат. Головатого,
- Хаджибейская дорога – очищение канав и лотков;
- ул. И. Рабина, 90 – установка антивандальных решеток на дождеприемнике.
Коммунальщики предостерегают и просят водителей не оставлять авто на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, потому что это усложняет работу спецтехники.
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Фото: Телеграм-канал ЖКХ Одесса