Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе возможны пробки 15 мая: ведутся работы службами ЖКХ города (фото)

Где в Одессе возможны пробки 15 мая: ведутся работы службами ЖКХ города (фото)

В Одессе 15 мая 2023 года специалисты СП № 9 Коммунального предприятия «Городские дороги» работают в нескольких микрорайонах Одессы. Где именно производятся работы, следует знать водителям, чтобы не попасть в автомобильные пробки в понедельник.

Дорожные работы сотрудники КП «Городские дороги» проводят на следующих улицах:

  • ул. Вильямса – очищение дождеприемников, промывка рукавов;
  • просп. Небесной Сотни – очищение коллектора;
  • ул. Церковная/ул. Ат. Головатого,
  • Хаджибейская дорога – очищение канав и лотков;
  • ул. И. Рабина, 90 – установка антивандальных решеток на дождеприемнике.

Коммунальщики предостерегают и просят водителей не оставлять авто на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, потому что это усложняет работу спецтехники.

Читайте также:

Фото: Телеграм-канал ЖКХ Одесса

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить