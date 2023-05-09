Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса – Рени будут проводиться ремонтные работы – перекроют ли проезд?

На трассе Одесса – Рени будут проводиться ремонтные работы – перекроют ли проезд?

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области предупреждает водителей о том, что в течение четырех днй может быть осложнен проезд по трассе Одесса – Рени.

Так, с 8:30 утра 10 мая по 18:00 вечера 14 мая, на трассе М-15 Одесса – Рени (на г. Бухарест), км 48+500, возле КПП «Маяки-Удобное» (начало транзитной зоны) будут выполняться аварийно-ремонтные работы: здесь будут «латать» дорожные выбоины и убирать колейность – дефекты, возникшие из-за большого потока автотранспорта (в основном большегрузного).

Дорожное движение на время проведения работ перекрывать не планируется, и поэтому водителей просят быть внимательными на участке аварийных работ, обращать внимание на предупредительные знаки и соблюдать Правила дорожного движения.

Также напомним, в Украине заработал сервис «Єочередь», и теперь водители грузовиков могут забронировать место для пересечения границы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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