Где в Одессе стерилизовать бродячее животное?

Животные, которые не имеют владельцев и постоянного места проживания, являются разносчиками вирусов, инфекций и различных заболеваний. Кроме того, многие из них агрессивно относятся к людям. Особенно много проблем возникает у жителей города весной, когда начинается «свадебный» сезон у бродячих животных.

В Одессе проблему бродячих животных помогает решить специальная служба, которая была создана еще в 2007 году. Она занимается не только отловом, но и уходом за собаками и кошками. После отлова животных стерилизуют, делают им прививки и снова выпускают в месте их обитания. Определить таких животных можно по специальной ярко-желтой серьге в ухе.

В муниципальной службе работают ветеринар, фельдшеры, водители машин, на которых вывозят пойманных животных. Их отлавливают по поступившим в течение дня заявкам — на следующий день, с 5.00 до 7.00 утра в летнее время, и с 6.00 до 10.00 — в зимнее.

Заявки служба отлова принимает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00.

Муниципальная служба обращения с животными:

Александровский проспект, 4

Телефон диспетчерской службы — 798-82-84.

Фото: zp.gov.ua

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