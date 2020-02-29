fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе стерилизовать бродячее животное?

Где в Одессе стерилизовать бродячее животное?

Животные, которые не имеют владельцев и постоянного места проживания, являются разносчиками вирусов, инфекций и различных заболеваний. Кроме того, многие из них агрессивно относятся к людям. Особенно много проблем возникает у жителей города весной, когда начинается «свадебный» сезон у бродячих животных.

В Одессе проблему бродячих животных помогает решить специальная служба, которая была создана еще в 2007 году. Она занимается не только отловом, но и уходом за собаками и кошками. После отлова животных стерилизуют, делают им прививки и снова выпускают в месте их обитания. Определить таких животных можно по специальной ярко-желтой серьге в ухе.

В муниципальной службе работают ветеринар, фельдшеры, водители машин, на которых вывозят пойманных животных. Их отлавливают по поступившим в течение дня заявкам — на следующий день, с 5.00 до 7.00 утра в летнее время, и с 6.00 до 10.00 — в зимнее.

Заявки служба отлова принимает ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00.

Муниципальная служба обращения с животными:

  • Александровский проспект, 4
  • Телефон диспетчерской службы — 798-82-84.

Фото: zp.gov.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить