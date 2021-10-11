Где в Одессе ремонтируют дороги 11 октября?

Сегодня, в понедельник, 11 октября, во всех районах Одессы продолжится ремонт дорог.

Так, по данным управления дорожного хозяйства Одесского городского совета, в Приморском районе продолжается капитальный ремонт ул. Преображенской и ул. Черняховского, ведутся работы по капремонту тротуара по ул. Пастера, 3, 5, 9 и 56.

В Малиновском районе началась подготовка к капремонту по ул. Прохоровской, 31 и капремонта тротуара по ул. Святослава Рихтера, №148/2.

В Киевском районе капитально ремонтируют внутриквартальные проезды по ул. Александра. Невского, 45 и ул. Академика Вильямса, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, а также ул. Толбухина (на участке от ул. Петрашевского до ул. Чубаевской).

Начались подготовительные работы к капитальному ремонту на ул. 16-я Линия 6-й станции Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома №61 на пр. Небесной Сотни) и ул. 17-я Линия 6-й станции Люстдорфской дороги (на участке от ул. Левитана до дома №13/3 по ул. Ильфа и Петрова).

В Суворовском районе текущий ремонт будет проводиться на ул. Льва Симиренко.

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