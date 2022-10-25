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Где в Одессе планируют отключать свет?

Где в Одессе планируют отключать свет?

С сегодняшнего дня, 25 октября 2022 года, согласно распоряжению НЭК «Укрэнерго» компания «ДТЭК Одесские электросети» вводит стабилизационные отключения света в Одессе и Одесской области.
Об этом информирует пресс-служба ДТЭК.

Так, по состоянию на 12:40 график стабилизационных отключений введен для бытовых и промышленных клиентов в Приморском, Суворовском и Киевском районах Одессы, а также в Раздельнянском, Березовском, Болградском, Подольском, Одесском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах Одесской области.

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Позже в компании добавили, что в Одесской области с 13:30 введены почасовые стабилизационные отключения света согласно графику, предусматривающему отключение не более чем на 4 часа. Однако возможны отключения на более длительное время, если ситуацию в энергосистеме не удастся стабилизировать.

График стабилизационных отключений «ДТЭК Одесские электросети» обещают обнародовать в ближайшее время.

Ранее Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» для стабилизации работы энергосистемы вынужденно применил графики ограничения для промышленных и других категорий потребителей во всех регионах Украины.

Как сообщала «Одесская жизнь», ранее в компании «ДТЭК Одесские электросети» представили графики вероятных веерных отключений электричества в Одессе и в Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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