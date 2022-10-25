В одном районе Одессы и в восьми районах области вводят отключения света (ОБНОВЛЕНО)

с 25 октября отключения коснутся бытовых и промышленных клиентов в Центральном районе Одессы, Любашевском, Измаильском, Овидиопольском, Белгород-Днестровском, Болградском, Ренийском, Балтском и Савранском районах.
Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».
ОБНОВЛЕНО
По уточненной информации график стабилизационных отключений с 25 октября введен для бытовых и промышленных клиентов в Приморском, Суворовском и Киевском районах Одессы, а также в Раздельнянском, Березовском, Болградском, Подольском, Одесском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах Одесской области.
Посмотреть график отключений в городе Одессе и пригородах: В ДТЭК представили график отключений света в Одессе: время и адреса
Посмотреть график отключений в Одесской области: Энергетики опубликовали график отключений света в Одесской области — время и адреса
***
В компании обращают внимание, что график стабилизационных отключений с перечнем районов, населенных пунктов и улиц, по которым могут происходить отключения, будет опубликован в ближайшее. Следите за обновлениями.
Отмечается, что также случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам (перегрузки, повреждения посторонними лицами и т.п.), из-за которых также возможны отключения света.
Энергетики призывают потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально экономите электроэнергию утром с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Это необходимо для того, чтобы поддержать энергосистему Украины.
Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.