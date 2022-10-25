В одном районе Одессы и в восьми районах области вводят отключения света (ОБНОВЛЕНО)

с 25 октября отключения коснутся бытовых и промышленных клиентов в Центральном районе Одессы, Любашевском, Измаильском, Овидиопольском, Белгород-Днестровском, Болградском, Ренийском, Балтском и Савранском районах.

Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

ОБНОВЛЕНО

По уточненной информации график стабилизационных отключений с 25 октября введен для бытовых и промышленных клиентов в Приморском, Суворовском и Киевском районах Одессы, а также в Раздельнянском, Березовском, Болградском, Подольском, Одесском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах Одесской области.

Посмотреть график отключений в городе Одессе и пригородах: В ДТЭК представили график отключений света в Одессе: время и адреса

Посмотреть график отключений в Одесской области: Энергетики опубликовали график отключений света в Одесской области — время и адреса

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В компании обращают внимание, что график стабилизационных отключений с перечнем районов, населенных пунктов и улиц, по которым могут происходить отключения, будет опубликован в ближайшее. Следите за обновлениями.

Отмечается, что также случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам (перегрузки, повреждения посторонними лицами и т.п.), из-за которых также возможны отключения света.

Энергетики призывают потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально экономите электроэнергию утром с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Это необходимо для того, чтобы поддержать энергосистему Украины.

Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.