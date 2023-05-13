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Где в Одессе отключат свет 13 мая – адреса

Где в Одессе отключат свет 13 мая – адреса

Сегодня, в субботу, 13 мая 2023 года, часть Одессы временно останется без электроснабжения из-за запланированных ДТЭК аварийно-восстановительных работ.

Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

В частности, света не будет по таким адресам:

  • ул. Жуковского, 33;
  • ул. Вице-адмирала Жукова, 17/19.
  • ул. Акакдемика Гаркавого;
  • ул. Академическая;
  • ул. Волоколамская;
  • пр. Гагарина;
  • ул. Доватора;
  • ул. Житомирская;
  • ул. Июльская;
  • ул. Могилевская;
  • ул. Подольская;
  • ул. Самарская;
  • ул. Семинарская;
  • ул. Умова;
  • Фонтанская дорога;
  • ул. Черняховского.

Работы по указанным адресам продлятся до 19:00.

Кроме того, до 18:00 света не будет по таким адресам:

  • ул. Героев обороны Одессы;
  • ул. Добровольского;
  • ул. Леси Украинки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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