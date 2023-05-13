Где в Одессе отключат свет 13 мая – адреса

Сегодня, в субботу, 13 мая 2023 года, часть Одессы временно останется без электроснабжения из-за запланированных ДТЭК аварийно-восстановительных работ.
Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».
В частности, света не будет по таким адресам:
- ул. Жуковского, 33;
- ул. Вице-адмирала Жукова, 17/19.
- ул. Акакдемика Гаркавого;
- ул. Академическая;
- ул. Волоколамская;
- пр. Гагарина;
- ул. Доватора;
- ул. Житомирская;
- ул. Июльская;
- ул. Могилевская;
- ул. Подольская;
- ул. Самарская;
- ул. Семинарская;
- ул. Умова;
- Фонтанская дорога;
- ул. Черняховского.
Работы по указанным адресам продлятся до 19:00.
Кроме того, до 18:00 света не будет по таким адресам:
- ул. Героев обороны Одессы;
- ул. Добровольского;
- ул. Леси Украинки.
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