Будут ли отключать свет летом?

В летние месяцы 2023 года в Украине возможен дефицит электроэнергии. И не исключено, что это обернется очередными отключениями света, заявил глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

По его словам, проблемы в энергетике связаны со значительными повреждениями объектов «Укрэнерго» и электростанций от российских ракет и дронов. К тому же, часть объектов энергосистемы находится на неподконтрольной Украине территории.

По словам чиновника, ремонт весной и летом будет очень сложным. Ситуация этим летом осложняется тем, что перед энергетиками стоят дополнительные вызовы: им предстоит провести более сложные, а, следовательно, и более длительные работы.

Вероятно, стоит ожидать отключений света, хотя вряд ли они будут масштабными.

Ранее в СМИ появились опасения по поводу веерных отключений света летом. Однако их вводят, когда аварии приобретают лавинообразный характер, и оператор не в состоянии управлять системой. И об этом не может идти речь, когда отдельные энергоблоки выводят в плановые ремонты. То есть никаких веерных отключений и тем более блэкаутов ждать не стоит.

Что касается графиков подачи света, то вряд ли они появятся летом. Хотя, как отмечают эксперты, во многом это зависит от стабильности ситуации, объемов потребления, генерации и того, как будут управлять энергосистемой.

Отметим, что уже несколько недель энергосистема страны работает с профицитом. Поэтому с начала апреля электроэнергию из Украины получают Польша, Молдова и Словакия.

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