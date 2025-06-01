По информации мэрии города, без света до вечера останутся жители следующих адресов:
- 10-го Апреля, 14-20 (парные);
- Афанасьева Геннадия, 34;
- Бажана, 1-73;
- Балковская, 90, 92, 104-193;
- Благовидовой Ольги, 1-13, 30-37, 40В;
- Болгарская, 35-90;
- Болтенко Михаила, 7-70;
- Вороного Николая, 1-18А;
- Головковская, 15-58;
- Дальницкая, 1-53/корп.5;
- Дмитрия Иванова (Бабеля), 3-59;
- Домбровского Владислава, 7А-11Б;
- Дюковская, 8, 14;
- Запорожская, 20-32а;
- Квиткова, 1-21;
- Апрельская, 20-33/1;
- Клименко, 25, 33в;
- Колоничная, 1-11;
- Колонтаевская, 1, 44-71;
- Комитетская, 1-21;
- Кордонная, 25-92;
- Косяченко Алексея, 1-54/2;
- Кузьмина Тараса (Градоначальницкая), 9;
- Кутузакия Александра, 39-64;
- Лысенко Николая, 1А-27А;
- Литовская, 15-57;
- Люстдорфская дорога, 13, 13а, 15;
- Мясоедовская, 1-24/26;
- Майстрова, 13А;
- Малишевского, 1-55;
- Манежная, 40;
- Мельницкая, 2-51;
- Мечникова, 32а;
- Михайловская, 1-66;
- Композитора Нищинского, 6, 8, 28, 38;
- Овидиопольская дорога, 2-6;
- Пивденная, 1-14;
- Пишоновская, 3-27;
- Платановая, 1-126;
- Прибика Йозефа, 30-49;
- Прохоровская, 2-77А;
- Радостная, 114, 116;
- Радужная, 22-57;
- Ризовская, 4-20б;
- Рихтера Святослава, 33-148;
- Родоканаки, 17;
- Раскидайловская, 5-26а;
- Разумовского, 59, 61;
- Садыковская, 1-20б;
- Средняя, 1-66;
- Сельская, 29-44;
- Скосная, 42а-74/корп. 76;
- Старицкого, 2-27;
- Стуса Василия, 2А-20;
- Тесс Татьяны, 1-60;
- Туристская, 7а-15;
- Ударников, 7-35б;
- Фабричная, 1-4/корп.2;
- Чайки Максима, 1-37А;
- Челеби Эвлии (Онежская), 36-54;
- Ивановский переезд, 10, 10/корп.1;
- парк Гамова, 7/1;
- пл. Михайловская, 3-19;
- пл. Алексеевская, 1, 7, 9;
- переулок 1-й Сиреневый, 1-6;
- переулок 2-й Сиреневый, 1-6;
- проезд Ивановский, 10;
- просп. Украинки Леси, 12;
- сквер Георгия Гамова, 1-7;
- сквер Дорошенко, 3, 3а.
Работы продлятся с 15:00 до 17:00, а в некоторых случаях – до 19:00.