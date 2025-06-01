Отключения света
Замовляйте передплату друкованих медіа онлайн

По информации мэрии города, без света до вечера останутся жители следующих адресов:

  • 10-го Апреля, 14-20 (парные);
  • Афанасьева Геннадия, 34;
  • Бажана, 1-73;
  • Балковская, 90, 92, 104-193;
  • Благовидовой Ольги, 1-13, 30-37, 40В;
  • Болгарская, 35-90;
  • Болтенко Михаила, 7-70;
  • Вороного Николая, 1-18А;
  • Головковская, 15-58;
  • Дальницкая, 1-53/корп.5;
  • Дмитрия Иванова (Бабеля), 3-59;
  • Домбровского Владислава, 7А-11Б;
  • Дюковская, 8, 14;
  • Запорожская, 20-32а;
  • Квиткова, 1-21;
  • Апрельская, 20-33/1;
  • Клименко, 25, 33в;
  • Колоничная, 1-11;
  • Колонтаевская, 1, 44-71;
  • Комитетская, 1-21;
  • Кордонная, 25-92;
  • Косяченко Алексея, 1-54/2;
  • Кузьмина Тараса (Градоначальницкая), 9;
  • Кутузакия Александра, 39-64;
  • Лысенко Николая, 1А-27А;
  • Литовская, 15-57;
  • Люстдорфская дорога, 13, 13а, 15;
  • Мясоедовская, 1-24/26;
  • Майстрова, 13А;
  • Малишевского, 1-55;
  • Манежная, 40;
  • Мельницкая, 2-51;
  • Мечникова, 32а;
  • Михайловская, 1-66;
  • Композитора Нищинского, 6, 8, 28, 38;
  • Овидиопольская дорога, 2-6;
  • Пивденная, 1-14;
  • Пишоновская, 3-27;
  • Платановая, 1-126;
  • Прибика Йозефа, 30-49;
  • Прохоровская, 2-77А;
  • Радостная, 114, 116;
  • Радужная, 22-57;
  • Ризовская, 4-20б;
  • Рихтера Святослава, 33-148;
  • Родоканаки, 17;
  • Раскидайловская, 5-26а;
  • Разумовского, 59, 61;
  • Садыковская, 1-20б;
  • Средняя, 1-66;
  • Сельская, 29-44;
  • Скосная, 42а-74/корп. 76;
  • Старицкого, 2-27;
  • Стуса Василия, 2А-20;
  • Тесс Татьяны, 1-60;
  • Туристская, 7а-15;
  • Ударников, 7-35б;
  • Фабричная, 1-4/корп.2;
  • Чайки Максима, 1-37А;
  • Челеби Эвлии (Онежская), 36-54;
  • Ивановский переезд, 10, 10/корп.1;
  • парк Гамова, 7/1;
  • пл. Михайловская, 3-19;
  • пл. Алексеевская, 1, 7, 9;
  • переулок 1-й Сиреневый, 1-6;
  • переулок 2-й Сиреневый, 1-6;
  • проезд Ивановский, 10;
  • просп. Украинки Леси, 12;
  • сквер Георгия Гамова, 1-7;
  • сквер Дорошенко, 3, 3а.

Работы продлятся с 15:00 до 17:00, а в некоторых случаях – до 19:00.

 

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме