Сегодня, 1 июня 2025 года, ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 5, что соответствует красному уровню геомагнитной активности.
В июне 2025 года Землю накроют несколько волн магнитной активности, среди которых прогнозируются бури средней и высокой интенсивности. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США (NOAA), ссылаясь на данные ежемесячного мониторинга солнечной активности.
Когда ожидать магнитные бури в июне
Согласно прогнозам NOAA, геомагнитная активность в июне будет распределена неравномерно:
8–12 июня — бури высокой интенсивности (5–6 баллов)
12–18 июня — геомагнитный спокойствие
18–21 июня — снова повышенная активность (6–7 баллов)
21–27 июня — период без существенных изменений
27–30 июня — бури средней силы (4 балла)
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Напомним, для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.
Врачи призывают в дни, когда магнитные бури воздействуют на людей, воздержаться от:
- употребления кофе, алкоголя, сигарет и энергетиков;
- исключить из рациона жирную, жареную, острую и соленую пищу;
- избегать физических нагрузок упражнений, стресса и конфликтов.
Это поможет метеозависимым людям легче пережить геомагнитное воздействие.