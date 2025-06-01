Сегодня, 1 июня 2025 года, ожидается мощная магнитная буря с К-индексом 5, что соответствует красному уровню геомагнитной активности.

В июне 2025 года Землю накроют несколько волн магнитной активности, среди которых прогнозируются бури средней и высокой интенсивности. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США (NOAA), ссылаясь на данные ежемесячного мониторинга солнечной активности.

Когда ожидать магнитные бури в июне

Согласно прогнозам NOAA, геомагнитная активность в июне будет распределена неравномерно:

8–12 июня — бури высокой интенсивности (5–6 баллов)

12–18 июня — геомагнитный спокойствие

18–21 июня — снова повышенная активность (6–7 баллов)

21–27 июня — период без существенных изменений

27–30 июня — бури средней силы (4 балла)

Напомним, для оценки силы магнитной бури ученые используют специальную шкалу — К-индекс. Если на графике имеются значения, которые колеблются от 1 до 4, они считаются незначительными и почти не влияют на магнитное поле Земли. Однако бури от 5 до 9 баллов, напротив, несут угрозу.

Врачи призывают в дни, когда магнитные бури воздействуют на людей, воздержаться от:

употребления кофе, алкоголя, сигарет и энергетиков;

исключить из рациона жирную, жареную, острую и соленую пищу;

избегать физических нагрузок упражнений, стресса и конфликтов.

Это поможет метеозависимым людям легче пережить геомагнитное воздействие.







