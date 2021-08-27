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Коронавирус 27 августа: стало ли больше больных в Одесской области?

Коронавирус 27 августа: стало ли больше больных в Одесской области?

По состоянию на утро пятницы, 27 августа 2021 года, в Одесской области официально выявили 111 новых случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 против 119 случаев днем ранее.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, всего на сегодня в регионе 144 062 зараженных COVID-19. За сутки от коронавирусной болезни скончались 4 человека, выздоровели 14 человек.

В целом в Украине на утро 27 августа подтверждено 2032 новых случаев COVID-19 (сутками ранее – 1581). Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 280 203. За сутки умерли 66 больных, выздоровели 1253 украинца.

Напомним, на утро четверга, 26 августа, в Одесской области официально подтвердили 119 новых случаев коронавируса, против 62 сутками ранее.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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