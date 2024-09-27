Новости Одессы и Одесской области

Где в Одессе 27 сентября весь день не будет света — адреса

Где в Одессе 27 сентября весь день не будет света — адреса

В пятницу, 27 сентября 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков часть улиц Одессы осталась без света. В ДТЭК Одесские электросети обещают закончить ремонт до 19:00 по всем адресам.

Центральный РЭС

  • Б-р. Французский, 60а,б,в,г,
  • Дмитрия Иванова (Бабеля), 63в,
  • Бажана, 5,
  • Богдана Хмельницкого, 59,
  • Бугаевская, 41Г, 58г/1, 60, 60а,
  • Гагаринское плато, 5а,2 9/12,
  • Дальницкая, 31, 31а, 33 — 48,
  • Канатная, 45,
  • Колоническая, 8/а,
  • Маразлиевская, 1/А,
  • Троицкая 1,
  • Успенская 4 — 6, 5-31,
  • Мельницкая, 72 118,
  • Средняя, ​​47,
  • Степная, 27-33, 42-52,
  • пл. Алексеевская, 1-31,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Болгарская,
  • Композитора Вербицкого (О. Вронского),
  • Малишевского (Гастелло),
  • Клименко, 25, 33в,
  • Ближние Мельницы (Кондренко),
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
    Миколи Лисенка (Корнюшина),
  • Алексея Вадатурского (Малиновского),
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна),
  • Йозефа Прибика (Минская),
  • Платанова,
  • Святослава Рихтера,
  • Сельская,
  • Текстильщиков,
  • Татьяны Тесс,
  • Ференца Листа  1,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • проезд Сиреневый, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,
  • Гранатная,
  • пер. Гранатный, 2-6, 8/корп.1,
  • Цветочная,
  • пер. Цветочный, 10
  • пер. Ковровый, 5, 7, 9,
  • Граница,
  • пер. Граничный, 1-35,
  • пер. Короткий, 2, 3, 4,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а,
  • пер. Малиновский, 7
  • пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
  • пер. Парашютный, 1, 1б,
  • Анны Михайленко (Спартаковская),
  • пер. Константина Пигровая (Спартаковский), 25,
  • Туристская,
  • пер. Туристский, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9 – 12,

Южный РЭС

  • Костанди, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9,
  • Хрустальная, 1,
  • Фонтанская дорога, 74, 74Б, 76, 76/1, 76,
  • пер. Летний, 1/корп.5, 2, 2/11, 2/9, 2/20, 2/21, 2/14, 2/22, 2/корп.7, 5, 5/13, 5/13а, 5/16, 5/20,
  • Симоненко, 62,
  • просп. Свободы, 52.
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