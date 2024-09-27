Где в Одессе 27 сентября весь день не будет света — адреса

В пятницу, 27 сентября 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков часть улиц Одессы осталась без света. В ДТЭК Одесские электросети обещают закончить ремонт до 19:00 по всем адресам.
Центральный РЭС
- Б-р. Французский, 60а,б,в,г,
- Дмитрия Иванова (Бабеля), 63в,
- Бажана, 5,
- Богдана Хмельницкого, 59,
- Бугаевская, 41Г, 58г/1, 60, 60а,
- Гагаринское плато, 5а,2 9/12,
- Дальницкая, 31, 31а, 33 — 48,
- Канатная, 45,
- Колоническая, 8/а,
- Маразлиевская, 1/А,
- Троицкая 1,
- Успенская 4 — 6, 5-31,
- Мельницкая, 72 118,
- Средняя, 47,
- Степная, 27-33, 42-52,
- пл. Алексеевская, 1-31,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Болгарская,
- Композитора Вербицкого (О. Вронского),
- Малишевского (Гастелло),
- Клименко, 25, 33в,
- Ближние Мельницы (Кондренко),
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
Миколи Лисенка (Корнюшина),
- Алексея Вадатурского (Малиновского),
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна),
- Йозефа Прибика (Минская),
- Платанова,
- Святослава Рихтера,
- Сельская,
- Текстильщиков,
- Татьяны Тесс,
- Ференца Листа 1,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- проезд Сиреневый, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,
- Гранатная,
- пер. Гранатный, 2-6, 8/корп.1,
- Цветочная,
- пер. Цветочный, 10
- пер. Ковровый, 5, 7, 9,
- Граница,
- пер. Граничный, 1-35,
- пер. Короткий, 2, 3, 4,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а,
- пер. Малиновский, 7
- пер. Мостовой, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
- пер. Парашютный, 1, 1б,
- Анны Михайленко (Спартаковская),
- пер. Константина Пигровая (Спартаковский), 25,
- Туристская,
- пер. Туристский, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9 – 12,
Южный РЭС
- Костанди, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9,
- Хрустальная, 1,
- Фонтанская дорога, 74, 74Б, 76, 76/1, 76,
- пер. Летний, 1/корп.5, 2, 2/11, 2/9, 2/20, 2/21, 2/14, 2/22, 2/корп.7, 5, 5/13, 5/13а, 5/16, 5/20,
- Симоненко, 62,
- просп. Свободы, 52.