Де в Одесі 27 вересня весь день не буде світла – адреси

У п’ятницю, 27 вересня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків частина вулиць Одеси залишилася без світла. У ДТЕК Одеські електромережі обіцяють закінчити ремонт до 19:00 за всіма адресами.
Центральний РЕМ
- Б-р. Французький, 60а,б,в,г,
- Дмитра Іванова (Бабеля), 63в,
- Бажана, 5,
- Богдана Хмельницького, 59,
- Бугаївська, 41Г, 58г/1, 60, 60а,
- Гагарінське плато, 5а,
- Генуезька 24/б,
- Тіниста 9/12,
- Дальницька, 31, 31а, 33 – 48,
- Канатна, 45,
- Колонічна, 8/а,
- Маразліївська, 1/А,
- Троїцька 1,
- Успенська 4 – 6, 5-31,
- Мельницька, 82, 87,
- Радісна, 118,
- Середня, 47,
- Степова, 27-33, 42-52,
- пл. Олексіївська, 1-31,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Болгарська,
- Композитора Вербицького (О. Вронського),
- Малішевського (Гастелло),
- Клименко, 25, 33в,
- Ближні Млини (Кондренка),
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Миколи Лисенка (Корнюшина),
- О. Косяченка,
- Олексія Вадатурського (Малиновського),
- Івана Фунтового (Бабаджаняна),
- Йозефа Прибіка (Мінська),
- Платанова,
- Святослава Ріхтера,
- Сільська,
- Текстильників,
- Тетяни Тесс,
- Ференца Ліста (Єліна),
- Овідіопольська дорога , 3/1,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- проїзд Бузковий, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,
- Гранатна,
- пров. Гранатний, 2- 6, 8/корп.1,
- Квіткова,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9,
- Кордонна,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Короткий, 2,3,4,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
- пров. Парашутний, 1, 1б,
- Ганни Михайленко (Спартаківська),
- пров. Костянтина Пігрова (Спартаківський), 25,
- Туристська,
- пров. Туристський, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9 – 12,
Південний РЕМ
- Костанді, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9,
- Кришталева,1,
- Фонтанска дорога, 74, 74Б, 76, 76/1, 76,
- пров. Літній, 1/корп.5, 2, 2/11, 2/9, 2/20, 2/21, 2/14, 2/22, 2/корп.7, 5, 5/13, 5/13а, 5/16, 5/20,
- Симоненка, 62,
- просп. Свободи, 52.