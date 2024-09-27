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Де в Одесі 27 вересня весь день не буде світла – адреси

Де в Одесі 27 вересня весь день не буде світла – адреси

У п’ятницю, 27 вересня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків частина вулиць Одеси залишилася без світла. У ДТЕК Одеські електромережі обіцяють закінчити ремонт до 19:00 за всіма адресами.

Центральний РЕМ

  • Б-р. Французький, 60а,б,в,г,
  • Дмитра Іванова (Бабеля), 63в,
  • Бажана, 5,
  • Богдана Хмельницького, 59,
  • Бугаївська, 41Г, 58г/1, 60, 60а,
  • Гагарінське плато, 5а,
  • Генуезька 24/б,
  •  Тіниста 9/12,
  • Дальницька, 31, 31а, 33 – 48,
  • Канатна, 45,
  • Колонічна, 8/а,
  • Маразліївська, 1/А,
  •  Троїцька 1,
  • Успенська 4 – 6, 5-31,
  • Мельницька, 82, 87,
  • Радісна, 118,
  • Середня, 47,
  • Степова, 27-33, 42-52,
  • пл. Олексіївська, 1-31,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Болгарська,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського),
  • Малішевського (Гастелло),
  • Клименко, 25, 33в,
  • Ближні Млини (Кондренка),
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Миколи Лисенка (Корнюшина),
  • О. Косяченка,
  • Олексія Вадатурського (Малиновського),
  • Івана Фунтового (Бабаджаняна),
  • Йозефа Прибіка (Мінська),
  • Платанова,
  • Святослава Ріхтера,
  • Сільська,
  • Текстильників,
  • Тетяни Тесс,
  • Ференца Ліста (Єліна),
  • Овідіопольська дорога , 3/1,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • проїзд Бузковий, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6,
  • Гранатна,
  • пров. Гранатний, 2- 6, 8/корп.1,
  • Квіткова,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9,
  • Кордонна,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Короткий, 2,3,4,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 28, 30, 30/2, 34, 37а,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
  • пров. Парашутний, 1, 1б,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська),
  • пров. Костянтина Пігрова  (Спартаківський), 25,
  • Туристська,
  • пров. Туристський, 2, 2а, 4, 4а, 5, 5а, 9 – 12,

Південний РЕМ

  • Костанді, 3, 3/3, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е, 5, 5/21, 5/24, 5/32, 5/33, 5а, 5в, 6д, 8/9,
  • Кришталева,1,
  • Фонтанска дорога, 74, 74Б, 76, 76/1, 76,
  • пров. Літній, 1/корп.5, 2, 2/11, 2/9, 2/20, 2/21, 2/14, 2/22, 2/корп.7, 5, 5/13, 5/13а, 5/16, 5/20,
  • Симоненка, 62,
  • просп. Свободи, 52.
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