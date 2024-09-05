Где отдохнуть в Одессе в бархатный сезон и сколько это стоит

С наступлением бархатного сезона в Одессе пляжи постепенно пустеют, а стоимость жилья, питания и аттракций значительно снижается, поэтому многие предпочитают отдых именно в этот период. «Одесская жизнь» рассказывает, во сколько обойдется отдых на берегу Черного моря в нашем городе.
Пляжный отдых
Самый популярный пляж среди отдыхающих – Калетон. Он располагается в центре города и имеет современную инфраструктуру с ресторанами, кафе и шезлонгами. На территории также есть места для активного отдыха, в том числе водные аттракционы и возможность аренды спортивного снаряжения. Время работы: с 8:00 до 20:00.
Важно, что путь к ближайшему укрытию отсюда занимает всего 1,5 минуты.
Для отдыха с детьми советуем выбрать пляж True Man Club. Здесь также есть лежаки, кровати, бунгало, взрослый и детский бассейны.
Для людей с ограниченными возможностямив Одессе есть Инклюзивный пляж. Здесь поставили специальные подъемники для доступа к воде, туалеты с оборудованием для людей с инвалидностью и медицинский пункт.
Также для отдыхающих открыты пляжи:
- «Итака»;
- «Ибица»;
- «Зебра»;
- «Паблик»;
- «Гранд Петин»;
- Буфет на Малом Фонтане;
- «Чайка»;
- «Андерхилл»;
- «Ланжерон».
Кстати, информацию о более 80 пляжах, расположенных вдоль береговой линии Одессы, теперь можно отслеживать на интерактивной карте. По карте можно узнать, тип морского дна на пляже, есть ли пирс и какие из удобств доступны для отдыхающих.
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Аквапаки
Аквапарк Hawaii в Аркадии — идеальная локация для отдыхающих с детьми. Для любителей экстрима здесь подготовили 20 горок разного уровня сложности, среди которых самая популярная — «Ракета». Адрес: Аркадийская аллея, 1. Время работы: с 09:00 до 19:00.
Для маленьких посетителей здесь есть настоящий водный городок с достопримечательностями и бассейнами, работают аниматоры и няни. А для тех, кто хочет просто расслабиться и позагорать, оборудовали удобные участки с шезлонгами. Кроме того, на территории располагаются VIP-зоны и рестораны.
Взрослый билет на весь день стоит 1000 гривен, детский — 800 гривен.
В стоимость билета входят аттракционы, шезлонг, матрас и шкафчик для хранения вещей.
Аквапарк «Одесса» — это самый большой аквапарк на юге страны с высокими горками, некоторые из которых достигают 19 метров высоты. Адрес: 7-й километр Овидиопольской дороги, улица Ангарская, 70/1. Время работы: с 10:00 до 18:00.
Для отдыхающих в аквапарке есть не только горки, а и песочный пляж с волновым бассейном, масштабный детский аквагородок, пять бассейнов, 27 водных аттракционов, пять гидромассажных зон и шесть зон для загара. Также из особенностей на локации – искусственная река, протяженностью 500 метров с постоянным течением пять километров в час.
Цены: по будням цена взрослого билета – 700 гривен, детского – 400 гривен. С пятницы по воскресенье цена взрослого билета – 900 гривен, а детского – 500 гривен. Детям до трех лет вход бесплатный.
Парковка — 30 гривен в час.
В стоимость входного билета входит: шезлонг с матрасом, зонтик, надувные круги (количество инвентаря ограничено, при пиковом посещении возможна нехватка). VIP Бунгало вместимостью до четырех человек (оплачивается дополнительно к стоимости билета). На территории есть бомбоубежище.
Цены на проживание
С середины сентября двухместный номер-студио стоит около 1650 гривен за ночь.
Люкс-апартаменты со спальней, гостиной, ванной и кухней обойдутся где-то в 2200 гривен.