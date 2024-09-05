Де відпочити в Одесі в оксамитовий сезон і скільки це коштує

Пляжний відпочинок

Найпопулярніший пляж серед відпочивальників – Калетон. Він розташовується в центрі міста і має сучасну інфраструктуру з ресторанами, кафе і шезлонгами. На території також є місця для активного відпочинку, зокрема водні атракціони та можливість оренди спортивного спорядження. Час роботи: з 8:00 до 20:00.

Важливо, що шлях до найближчого укриття звідси займає всього 1,5 хвилини.

Для відпочинку з дітьми радимо обрати пляж True Man Club. Тут також є лежаки, ліжка, бунгало, дорослий і дитячий басейни.

Для людей з обмеженими можливостями в Одесі є Інклюзивний пляж. Тут поставили спеціальні підйомники для доступу до води, туалети з обладнанням для людей з інвалідністю та медичний пункт.

Також для відпочивальників відкриті пляжі:

«Ітака»;

«Ібіца»;

«Зебра»;

«Паблік»;

«Гранд Петін»;

Буфет на Малому Фонтані;

«Чайка»;

«Андерхілл»;

“Ланжерон”.

До речі, інформацію про понад 80 пляжів, розташованих уздовж берегової лінії Одеси, тепер можна відстежувати на інтерактивній карті. За картою можна дізнатися, тип морського дна на пляжі, чи є пірс і які зі зручностей доступні для відпочивальників.

Аквапаки

Аквапарк Hawaii в Аркадії – ідеальна локація для відпочивальників із дітьми. Для любителів екстриму тут підготували 20 гірок різного рівня складності, серед яких найпопулярніша – «Ракета». Адреса: Аркадійська алея, 1. Час роботи: з 09:00 до 19:00.

Для маленьких відвідувачів тут є справжнє водне містечко з визначними пам’ятками та басейнами, працюють аніматори та няні. А для тих, хто хоче просто розслабитися і позасмагати, обладнали зручні ділянки з шезлонгами. Крім того, на території розташовуються VIP-зони та ресторани.

Дорослий квиток на весь день коштує 1000 гривень, дитячий – 800 гривень.

У вартість квитка входять атракціони, шезлонг, матрац і шафка для зберігання речей.

Аквапарк «Одеса» – це найбільший аквапарк на півдні країни з високими гірками, деякі з яких сягають 19 метрів висоти. Адреса: 7-й кілометр Овідіопольської дороги, вулиця Ангарська, 70/1. Час роботи: з 10:00 до 18:00.

Для відпочивальників в аквапарку є не тільки гірки, а й піщаний пляж із хвильовим басейном, масштабне дитяче аквамістечко, п’ять басейнів, 27 водних атракціонів, п’ять гідромасажних зон і шість зон для засмаги. Також з особливостей на локації – штучна річка, протяжністю 500 метрів з постійною течією п’ять кілометрів на годину.

Ціни: по буднях ціна дорослого квитка – 700 гривень, дитячого – 400 гривень. З п’ятниці по неділю ціна дорослого квитка – 900 гривень, а дитячого – 500 гривень. Дітям до трьох років вхід безкоштовний.

Парковка – 30 гривень на годину.

У вартість вхідного квитка входить: шезлонг із матрацом, парасолька, надувні круги (кількість інвентарю обмежена, під час пікового відвідування можлива нестача). VIP Бунгало місткістю до чотирьох осіб (оплачується додатково до вартості квитка). На території є бомбосховище.

Ціни на проживання

Із середини вересня двомісний номер-студіо коштує близько 1650 гривень за ніч.

Люкс-апартаменти зі спальнею, вітальнею, ванною і кухнею обійдуться десь у 2200 гривень.