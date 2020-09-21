 Где «Одессагаз-Поставка» не принимает потребителей?

На время карантинных мер предприятие «Одессагаз-Поставка» временно приостанавливает работу на некоторых абонентских участках в Одесской области. Это касается тех районов, которые находятся в красной зоне карантина:
- Беляевка: улица Атамана Головатого, 125;
- Болград: проспект Соборный, 138;
- Измаил: улица Осипенко, 59б.
Другие абонентские участки работают в штатном режиме.
Чтобы получить подробную информацию или проконсультироваться со специалистами, звоните по телефонам:
0-800-20-10-04 (звонки бесплатные);
(093)170-36-66 (согласно тарифам вашего мобильного оператора).
Время работы:
- понедельник-пятница — с 8.30 до 17.30,