Новости Одессы и Одесской области

 Где «Одессагаз-Поставка» не принимает потребителей?

 Где «Одессагаз-Поставка» не принимает потребителей?

На время карантинных мер предприятие «Одессагаз-Поставка» временно приостанавливает работу на некоторых абонентских участках в Одесской области. Это касается тех районов, которые находятся в красной зоне карантина:

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  • Беляевка: улица Атамана Головатого, 125;
  • Болград: проспект Соборный, 138;
  • Измаил: улица Осипенко, 59б.

Другие абонентские участки работают в штатном режиме.

Чтобы получить подробную информацию или проконсультироваться со специалистами, звоните по телефонам:

0-800-20-10-04 (звонки бесплатные);

(093)170-36-66 (согласно тарифам вашего мобильного оператора).

Время работы:

  • понедельник-пятница — с 8.30 до 17.30,
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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