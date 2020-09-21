 Где «Одессагаз-Поставка» не принимает потребителей?

Как в Одессе проверить качество газа? Среди потребителей ходит много слухов о качестве газа: якобы его чем-то разводят. В результате чтобы, к примеру, закипел чайник, нужно больше времени на нагрев воды. А чем больше горит конфорка, тем больше приходится платить за газ. Так ли это на самом деле — объяснили специалисты предприятия «Одессагаз-Поставка». ПОДРОБНЕЕ

Как одесситам не остаться без газа? Подробная инструкция Предприятие «Одессагаз-Поставка» предупреждает потребителей о необходимости погасить имеющуюся задолженность. В противном случае должникам грозит отключение от газоснабжения. Эта ситуация может привести к конфликту между потребителем и поставщиком газа. Как разрешить спор? ПОДРОБНЕЕ

Общедомовой счетчик газа: кто и как платит в Одессе? Когда потребитель устанавливает в квартире счетчик газа, он точно знает, что должен платить за объем, который использовал сам. Если же при этом устанавливают еще и общедомовой счетчик газа, это вызывает сомнение и непонимание: не придется ли доплачивать за соседа. За разъяснениями мы обратились к специалистам ООО «Одессагаз-Поставка». ПОДРОБНЕЕ

Апрельский газ дешевле мартовского: какие платежки получат одесситы? Мы не однократно сообщали нашим читателям о том, что цена на газ меняется каждый месяц. Так в апреле стоимость голубого топлива для населения снизилась на 15% по сравнению с предыдущим месяцем. В целом, цена газа для населения упала на 38%, начиная с января 2020 года. ПОДРОБНЕЕ