Фрэнсис Форд Коппола отмечает сегодня свой 82-й День рождения?

Сегодня, 7 апреля, день рождения отмечает знаменитый американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Фрэнсис Форд Коппола.
Коппола родился в 1939 году в Детройте, штат Мичиган (США).
Наибольшую славу ему принесли его кинотрилогия «Крёстный отец» и фильм о вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня».
Фрэнсис является шестикратным лауреатом премии «Оскар», в том числе «за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства».
Три золотых статуэтки Коппола получил за сценарии своих фильмов, одну — в номинации «лучший фильм» и ещё одну — за «лучшую режиссуру». Кроме того, Коппола дважды получал «Золотую пальмовую ветвь»: за фильмы «Разговор» и «Апокалипсис сегодня». Также режиссер является лауреатом множества других кинематографических наград и номинаций.