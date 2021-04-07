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Фрэнсис Форд Коппола отмечает сегодня свой 82-й День рождения?

Фрэнсис Форд Коппола отмечает сегодня свой 82-й День рождения?

Сегодня, 7 апреля, день рождения отмечает знаменитый американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Фрэнсис Форд Коппола.

Коппола родился в 1939 году в Детройте, штат Мичиган (США).

Наибольшую славу ему принесли его кинотрилогия «Крёстный отец» и фильм о вьетнамской войне «Апокалипсис сегодня».

Фрэнсис является шестикратным лауреатом премии «Оскар», в том числе «за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства».

Три золотых статуэтки Коппола получил за сценарии своих фильмов, одну — в номинации «лучший фильм» и ещё одну — за «лучшую режиссуру». Кроме того, Коппола дважды получал «Золотую пальмовую ветвь»: за фильмы «Разговор» и «Апокалипсис сегодня». Также режиссер является лауреатом множества других кинематографических наград и номинаций.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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