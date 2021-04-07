Фрэнсис Форд Коппола отмечает сегодня свой 82-й День рождения?

Джордж Зонтаг: как американский пират стал одесситом Одесса — город интернациональный, и его строили выходцы из самых разных стран мира. Сюда стремились аристократы и авантюристы, архитекторы и негоцианты. Среди тех, кто прославил наш город, был и Джордж Зонтаг. Немец по национальности, он родился в Америке, служил на флоте, но, став одесситом, сумел написать свою страницу в истории города. ПОДРОБНЕЕ

Материнство снова в моде: топ знаменитых многодетных мам Украины и зарубежья 10 мая во всем мире отмечают День матери. Сегодня быть многодетной матерью – это не только модно. В первую очередь это признак крепкой и дружной семьи. Даже в мире искусства и шоу-бизнеса все больше звезд и светских львиц обзаводятся многочисленным потомством. Мы познакомим вас с теми, кто успешно совмещает воспитание подрастающего поколения с работой и творчеством. ПОДРОБНЕЕ

Наши кумиры: любовью к театру актрису Ольгу Волкову заразила Алиса Фрейндлих 15 апреля свой 81-й день рождения отмечает актриса Ольга Волкова. С юности постигать азы актерского мастерства ей пришлось самостоятельно. У нее не было профильного образования, однако даже самые маленькие ее роли запоминались зрителям и становились эталоном для коллег. ПОДРОБНЕЕ

Не звездная болезнь: кого из знаменитостей зацепил коронавирус? Коронавирусная инфекция распространилась на все континенты, кроме Антарктиды, а ее осложнения ставят под угрозу жизни тысяч людей. Не щадит вирус и знаменитостей – многие известные актеры, певцы и политики, которые в силу профессии имели многочисленные встречи с поклонниками, также лечатся от COVID-19. ПОДРОБНЕЕ