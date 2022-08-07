Фото дня: безмятежный одесский пляж, про войну и мины будто не слышали

Есть некоторые одесситы, которые ходят на пляж как ни в чем ни бывало. Про риск подорваться на мине или попасть под обстрел предпочитают не думать.

Напомним, что из-за продолжающихся боевых действий находиться на одесских пляжах запрещено. И это не каприз властей – людям на морском берегу угрожают морские мины, которые время от времени прибивает течением на городские пляжи. Также продолжаются обстрелы региона российскими ракетами.

Пляж может быть целью этого оружия. Или ракету может сбить над пляжем ПВО, и тогда осколки могут тоже причинить немало бед.

И ведь уже было несколько смертельных случаев. Но многие жители Одессы и гости города, что те крысы под дудочку крысолова из сказки, упорно тянутся на пляж.

В этот раз камера журналиста запечатлела пляж на 16 станции Большого Фонтана. Мы видим, что множество людей беспечно отдыхают. А ведь взрыв мины или прилет ракеты могут случиться в любой момент.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала фоторепортаж с одесских пляжей. Отдыхающих не останавливают даже натянутые вдоль моря сетки. Люди упорно идут в море, подвергаю риску не только свою жизнь, но и жизнь своих детей.

Также мы сообщали, что пляжи Одессы начинают зарастать сорняками. А многие одесситы с пляжей перебираются в парки: там и купаются, и загорают.

Фото: Иван Страхов