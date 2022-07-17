Одесситы с пляжей перебираются в парки: там и купаются, и загорают

Запрет на посещение пляжей и купание в море не могут остановить одесситов перед желанием летнего отдыха. Если нельзя загорать и купаться на пляжах – они перебираются в парки.

Самые популярные места – Дюковский парк и парк Победы. Последний особенно удобен для купания. Там ухоженные, чистые пруды.

А вот позагорать в Дюковском парке может обойтись даже дороже, чем нарушение запрета отдыха на море. Если с пляжа полицейские просто попросят уйти, то за «позагорать» в Дюковском можно и штраф получить. Правда для этого надо раздеться больше, чем до купальника и плавок.

Так, недавно патрульные составили протоколы на парочку, решившую на полную отдохнуть в Дюковском парке возле пруда.

Девушка, не смущаясь окружающих, загорала топлес, а мужчина неподалеку распивал алкоголь и любовался «прелестями» этой барышни.

После появления фотографии отдыха в сети, нарушители были идентифицированы. Как сообщила спикер патрульной полиции, на них составлены административные материалы.

Так что про соблюдение правил приличия при отдыхе в парках забывать не стоит.

Напомним, что пляжный отдых и купание в море в этом году запрещены из-за минной опасности. И это не пустые предупреждения. 15 июля парню от подрыва на мине во время купания оторвало голову. И это не единственная подобная смерть на пляже в этом сезоне.

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